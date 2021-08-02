Разведку у границ России провели 50 иностранных самолетов и беспилотников

Российские радиолокационные станции за неделю выявили 50 летательных аппаратов иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку у границ России, пишет газета «Красная звезда».

Как сообщает издание, разведку около границ страны вели 40 самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Ранее в Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем многоцелевой истребитель ВВС Германии FGR.4 «Тайфун».