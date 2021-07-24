В США назвали главных соперников российского Су-75

У российского легкого тактического самолета (ЛТС), более известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, есть все признаки высотного перехватчика, главная задача которого — это истребление главных врагов, то есть американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом сообщает журнал Forbes.

В статье выразили сомнение относительно того, что Россия сможет самостоятельно построить Су-75 без привлечения помощи извне.

«Без финансирования из-за рубежа Checkmate, вероятно, не будет построен», — говорится в публикации Forbes.

По словам военного эксперта Тома Купера, при достаточно высоких заявленных характеристиках, Checkmate, который еще не бывал в воздухе, является «котом в мешке». Также в статье обращают внимание на нестандартную конструкцию ЛТС, в частности V-образное оперение, уменьшающее радиолокационную заметность, и крупные крылья, позволяющие летать на больших высотах.

«Объедините эти качества — скрытность и большую предельную высоту полета, — и станет очевидно, что одинаково малозаметные и высотные F-22 и F-35 американских военных являются главными целями Checkmate», — утверждает журнал.

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