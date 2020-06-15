Танки Израиля ударили по военным целям ХАМАС в Газе
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Израильский беспилотник и танки нанесли удары по постам и подземной структуре ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Такая мера была принята в ответ на ракетный удар со стороны Газы по территории Израиля в тот же день.
В армейской пресс-службе уточнили, что танки нанесли удары по наземным целям, а БПЛА — по применяющейся для подземной деятельности структуре ХАМАС в южной части сектора Газа.
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