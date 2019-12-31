Появилось видео испытаний новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ»

На телеканале «Звезда» появилась видеозапись, на которой показаны предварительные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ».

Как стало известно, стрельбы осуществляются в три этапа и проходят в Свердловской области.

«Первый выстрел идет как разогревочный, два последующих - с усиленным зарядом, а затем 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляет по мишеням», — говорится в сюжете «Звезды».

Отмечается, что государственные испытания данных установок намерены закончить уже в 2020 году.