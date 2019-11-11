Минобороны Украины объявило о готовности защититься от России

Глава украинского Минобороны Алексей Загороднюк заявил, что страна сможет защитить себя, если российская сторона захочет на нее напасть. Об этом он сказал в интервью ТСН.

Журналистка напомнила министру, что бывший глава МИД страны Павел Климкин говорил, что есть вероятность того, что Россия нападет на Украину. Она спросила у министра, что будет делать страна, если слова Климкина сбудутся.

Он признался, что Украина разработала ответ на случай агрессивных действий России.

Загороднюк рассказал, что Украина тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом НАТО, который помогает стране в подготовке бойцов, а также техникой и оружием.

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