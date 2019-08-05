Представители США заявили о готовности к новой эре контроля над вооружениями

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер вместе с австралийскими коллегами — Марис Пейн и Линдой Рейнольдс — выступили с совместными заявлениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе встречи политики обсудили расширение новых соглашений за счет других стран, а также систем вооружений.

Уточняется, что министры и секретари подтвердили важность новой эры в контроле над вооружениями.

»[Она] расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения», — сказано в сообщении.

Кроме того, представители обеих стран призвали Россию и Китай переговорить и присоединиться к Соединенным Штатам.

При этом США и Австралия не исключили возможность продления договора СНВ.

Ранее генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3.