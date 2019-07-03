Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого американский лидер Дональд Трамп обещал жителям Соединенных Штатов устроить празднование, которого те раньше еще не видели: с новейшими танками «Абрамс», «лучшими в мире истребителями» и другой новой техникой.

Однако, как отмечается, появившиеся первые две бронемашины «Брэдли» совсем не новые.

Уточняется, что черно-зеленая пятнистая краска на бронемашинах местами облупилась, и за ней видна ржавчина.

Кроме того, согласно изданию, стволы пулеметов сняты, а отверстия залепили зеленым скотчем.

Празднование состоится 4 июля.