Данные о трагедии с российскими подводниками не рассекретят, заявили в Кремле

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что секретную информацию о гибели российских подводников не будут раскрывать, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о деталях, месте трагедии и типе подлодки.

Песков уточнил, что президент и главнокомандующий Владимир Путин располагает всей необходимой информацией.

«Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», — сказал Песков.