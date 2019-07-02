В России открестились от сбоя в производстве ракет «Авангард»
В аппарате вице-премьера России Юрия Борисова прокомментировали информацию телеканала CNBC о том, что РФ якобы неспособна создать более 60 экземпляров ракет «Авангард». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в аппарате Борисова заявили, что производство ракет идет по графику и без сбоев.
Как отмечается, поставка ракет «Авангард» также идет по графику.
Ранее СМИ сообщили, что в США упрекнули Россию в неспособности создать несколько ракет «Авангард».