В России открестились от сбоя в производстве ракет «Авангард»

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В аппарате вице-премьера России Юрия Борисова прокомментировали информацию телеканала CNBC о том, что РФ якобы неспособна создать более 60 экземпляров ракет «Авангард». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в аппарате Борисова заявили, что производство ракет идет по графику и без сбоев.

Как отмечается, поставка ракет «Авангард» также идет по графику.

Ранее СМИ сообщили, что в США упрекнули Россию в неспособности создать несколько ракет «Авангард».