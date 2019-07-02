В США упрекнули Россию в неспособности создать несколько ракет «Авангард»

В США заявили о неспособности России создать больше, чем 60 экземпляров ракет «Авангард».

Такое мнение выразил телеканал CNBC, ссылаясь на отчет американской разведки.

Американские спецслужбы утверждают, что производство большего количества гиперзвуковых ракет станет проблемой для Москвы ввиду отсутствия углеродного волокна нужного качества.

Телеканал заявил, что даже создание имеющегося количества ракет оказалось для страны слишком дорогим.

Ранее в Китае заявили, что Россия опередила США в области гиперзвукового оружия и заставила мир усомниться в военном господстве Вашингтона.