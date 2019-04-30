Пентагон отреагировал на видео с главарем ИГ

Пентагон отреагировал на появление первого за пять лет видео с обращением лидера группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА «Новости».

Представитель ведомства Шон Робертсон заявил, что США продолжать работу над окончательным разгромом ИГ.

Он также заявил о необходимость отрезать пути для финансирования группировки, а также призвал не позволять террористам набирать новых членов в свои ряды.

Видео с Абу Бакром аль-Багдади появилось в интернете впервые за пять лет.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.