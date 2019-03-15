С-400 «Триумф» разместили на западном рубеже России

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На боевое дежурство в Калининградской области заступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», передает ТАСС.

Отмечается, что выход расчетов на первое боевое дежурство предварила торжественная церемония в зенитно-ракетном полку соединения ПВО флота.

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«В Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов нового поколения С-400 заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны», — сказал представитель пресс-службы Балтийского флота.

Ранее в Ленинградской области в зенитно-ракетном полку Западного военного округа (ЗВО) на дежурство заступили боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.