С-400 «Триумф» разместили на западном рубеже России
На боевое дежурство в Калининградской области заступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», передает ТАСС.
Отмечается, что выход расчетов на первое боевое дежурство предварила торжественная церемония в зенитно-ракетном полку соединения ПВО флота.
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«В Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов нового поколения С-400 заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны», — сказал представитель пресс-службы Балтийского флота.
Ранее в Ленинградской области в зенитно-ракетном полку Западного военного округа (ЗВО) на дежурство заступили боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.