В Совбезе России прокомментировали вывод войск США из Сирии

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прокомментировал намерение США вывести войска из Сирии. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза отметил, что американские войска находятся на территории Сирии без санкции правительства Страны и решения ООН, поэтому их присутствие там нелегитимно. Кроме того, по словам Патрушева, до конца не ясно, с кем борются США в Сирии — с международным терроризмом или с руководством страны. В связи с этим неясна точная стратегия Вашингтона в Сирии.

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«Полагаю, что заявления американской стороны будут заслуживать внимания лишь тогда, когда США представят поэтапный план своего ухода из Сирии, где будут отражены четкие сроки, географические рамки и последовательность осуществления данной операции», — заключил Патрушев.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск.