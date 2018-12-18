Эксперт рассказал о превосходстве российских Ка-52 над украинскими ПВО

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Российские вертолеты Ка-52 в случае вооруженного конфликта смогут противостоять украинскому комплексу противовоздушной обороны (ПВО) С-300, расположенному вдоль южной границы страны. К такому выводу пришел эксперт в области обороны Бабак Тагвей, мнение которого приводит Defence Blog.

Как отмечается, об этом говорят результаты учений, которые были проведены в 39-ом полку российской военной авиации в районе Джанкоя.

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«Это означает, что в случае войны с Украиной 16 Ка-52 могут быть использованы для уничтожения объектов ПВО вблизи линии фронта», — отметил Тагвей.

Подчеркивается, что в современных условиях около 30% вылетов боевой авиации отводится на противодействие ПРО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о новых ракетах на вооружении России.