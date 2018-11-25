Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Власти Великобритании опасались «химической атаки» на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, морякам миноносца, который тогда находился у берегов Черногории, приказали срочно вернуться на борт корабля, после сообщений об отравлении Скрипаля.
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Как отмечается, власти Британии считали, что экипаж корабля может стать целью для «химатаки» из-за того, что миноносец входил в воды Черного моря перед прибытием в Черногорию.
При этом подобный приказ получил только экипаж HMS Duncan.
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