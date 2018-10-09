Песков отправил в Минобороны за разъяснениями по поставкам С-300 Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об условиях поставки комплексов С-300 в Сирию в Министерство обороны, передает РИА «Новости».

«Это, пожалуйста, в министерстве обороны (спрашивайте). Поставка действительно завершена», — сказал Песков.

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По его словам, на заседании Совбеза глава Минобороны России Сергей Шойгу докладывал участникам оперативного совещания и главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

«Все остальные нюансы связаны с этой поставкой. Пожалуйста, узнавайте в Министерстве обороны», — заключил Песков.

Ранее источники сообщили, что Россия безвоздмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРК) С-300.