ВВС Израиля атаковали 12 объектов Палестины в Газе

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали 12 палестинских объектов в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте израильской армии.

В сообщении на сайте говорится, что израильские истребители атаковали 12 «террористических целей» на территории сектора Газа. В твиттере израильской армии отмечается, что по территории Израился были выпущены 36 ракет. Некоторые из них были перехвачены ПВО «Железный купол», большая часть ракет ударила по открытым зонам.

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Информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет.

Ранее израильские военные зафиксировали запуск восьми ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены.