СМИ: Британия и Норвегия будут совместно работать в обороне для противостояния России

Великобритания и Норвегия будут совместно работать для противостояния «российской военно-морской угрозе», сообщает британская газета Daily Telegraph.

Как отмечает издание, британский флот будет работать вместе с норвежскими силами в качестве сдерживающего фактора для российской угрозы. Речь идет о совместном использовании авиации морского патрулирования. Значительное увеличение «российской подводной активности» означает, что военно-морские силы НАТО подвергаются особому риску в Северной Атлантике и Балтийском море, говорится в материале.

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Великобритания в следующем году примет первого из девяти самолетов P-8A (Poseidon). Самолеты Великобритании будут базироваться в Шотландии при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.

План совместного использования объектов появился после заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что «увеличение российской военно-морской активности в Атлантике показывает растущую агрессию и растущую напористость России».

Поисковый радар такой авиации оптимизирован для обнаружения небольших объектов на поверхности моря, а также больших поверхностных целей.

Планы совместных операций с Норвегией были одобрены в мае. В министерстве обороны Норвегии заявили, что Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами, «учитывая общие ценности, а также историю и географию».

Также планируется укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с возможностями истребителя F-35 и морского патрульного самолета С-8.

В британском министерстве обороны рассказали, что Великобритания будет изучать с Норвегией возможные способы, в рамках которых страны смогут использовать «возможности морской разведки и авиации морского патрулирования для улучшения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО».