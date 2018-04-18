WSJ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой президента США Дональда Трампа и только после этого отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Нетаньяху отдал приказ об атаке сразу после того, как на сирийскую базу прибыла иранская батарея ПВО. Отмечается, что батарея была уничтожена до того, как ее привели в боевую готовность. Также источники сообщили, что израильские самолеты разрушили ангар, в котором находились иранские беспилотники.

Реклама

Ранее в Минобороны России заявили, что 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Власти Израиля впоследствии отказались комментировать эту атаку.

Также ранее арабские СМИ сообщили, что 17 апреля Израиль нанес удар на военный аэродром Шайрат в сирийском городе Хомс, однако затем эта информация была опровергнута.