Заявление главы СБУ Василия Малюка об уничтожении украинскими силами российской ракеты «Орешник» на территории РФ является недостоверным. Такое мнение высказал Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, его слова цитирует издание «Подъем».

«Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так», – прокомментировал Соболев.

Депутат подчеркнул, что киевский режим строит свою информационную политику на «принципах дезинформации, заложенных Геббельсом».

Малюк заявил президенту Зеленскому о якобы успешной операции по ликвидации ракеты комплекса «Орешник» в 2023 году на российской территории.

Андрей Колесник, другой депутат Госдумы, ранее заявлял, что российская армия может в ближайшее время использовать любое эффективное оружие, включая комплекс «Орешник», исходя из текущей военной ситуации.

Ранее Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».