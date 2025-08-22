«Любит преподносить сюрпризы». Чего ждать от заявления Трампа?

Российские военные ведут успешное наступление на фронтах СВО на фоне переговорного процесса. При этом позиции Москвы и Киева по большинству позиций диаметрально расходятся. По какому сценарию будет развиваться обстановка в ближайшем будущем, какие варианты есть у России и как Дональд Трамп может попытаться ускорить мирные переговоры, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Переговорный процесс между Украиной и Россией на данном этапе находится в мертвой точке. Причина проста – позиции Москвы и Киева по большинству вопросов расходятся диаметрально противоположно. Возникает вопрос, как будут развиваться события в ближайшем будущем.

Почему упирается Украина — вполне понятно. Вооруженные силы этого государства на данном этапе не потерпели каких-либо катастрофических поражений, которые сделали бы продолжение вооруженной борьбы абсолютно бесперспективным. Исключительно в силу этого позиция Киева на переговорах достаточно категорична — никаких уступок в вопросах территорий Москве.

Какие варианты у России?

Что в этих условиях остается делать Российской Федерации? Разберем возможную оперативно-стратегическую обстановку исключительно в виде предположений и гипотез.

Самый надежный способ в этой ситуации склонить противника к принятию своих условий мирных договоренностей только один — успешными наступательными действиями, последовательными разгромами группировок неприятеля и стремительным продвижением в глубину его территории. Довести врага, образно говоря, до капитулятивного состояния. По большому счету, успешные кампании по-другому просто не ведутся.

«Если Киев не отдаст Донбасс, СВО продолжится»: чем закончатся переговоры по Украине Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев... 21 августа 23:39

Не стоит расценивать дальнейшее как упрек нашим высоко доблестным войскам, но с такими ежесуточными темпами продвижения частей и соединений российской армии только до Днепра предстоит идти еще долгие годы.

К тому же в своих прогнозах на данном этапе мы не можем обладать данными по боевому и численному составу ВС РФ, имеющимся резервам оперативного уровня, запасам материальных средств. Это делает любые предположения в сфере оценки обстановки, скажем так, многовариантными.

Так что, по всей видимости, из множества вариантов наиболее близкими к реальности представляются следующие. Либо предстоит замораживать конфликт по линии боевого соприкосновения, либо продолжать боевые действия с целью кардинального перелома обстановки в свою пользу.

Первый вариант категорически не устраивает Москву. Так что нельзя исключать, что впереди осенне-зимняя кампания с ее слякотью и грязью, низкими температурами, невозможностью передвижения тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием.

Что готовит Трамп?

Но подобные суждения были бы справедливы, если в этом вооруженном конфликте были бы задействованы только два участника — Россия и Украина. Но на геополитический арене есть еще один игрок, вес которого ни в коем случае нельзя недооценивать — президент Соединенных Штатов. Замедление переговорного процесса, похоже, категорически не устраивает Дональда Трампа. И он уже выступил с предварительным заявлением по этому поводу.

Глава Белого дома сказал, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией.

«Очень трудно, если не невозможно, победить в конфликте, не атакуя вторгшуюся страну», — добавил президент США. «Шансов на победу нет», — заключил Дональд Трамп, сравнив при этом Украину со спортивной командой, которой «не разрешено играть в нападении».

Подобное заявление можно характеризовать в том числе и как намерение Соединенных Штатов поставить Украине наземные пусковые установки Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и сами ракеты. Причем передать их в больших объемах, поскольку особых надежд на крупносерийное производство на Украине ракет типа «Фламинго», похоже, нет. Нельзя исключать, что речь в заявлении Дональда Трампа пойдет не только о ракетах большой дальности полета, а обо всем спектре современных вооружений.

close «Газета.Ru»

Президент США намерен выступить сегодня в 19:00 мск. О чем конкретно будет речь — официально не уточняется.

Вполне возможно, что с целью интенсификации мирных переговоров между Москвой и Киевом Дональд Трамп конкретизирует свое предыдущее заявление о «разрешении» играть Украине в нападении.

Нельзя исключать, что подобные намерения главы Белого дома останутся в виде угрозы и будут сделаны с целью форсирования событий на переговорном треке, но, как известно, президент США любит преподносить сюрпризы. Так что возможно все, ждем 19:00 по московскому времени.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).