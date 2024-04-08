«Воронки напоминали кратеры вулканов». Изменят ли российские «умные бомбы» ход СВО?

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям ВСУ и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В течение последнего времени на боеспособность и моральное состояние личного состава Вооруженных сил Украины существенно повлияли российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ) большого калибра (до 3000 кг включительно) с управляемыми модулями планирования и коррекции.

Надо заметить, что многие из типов ФАБ, которые сейчас активно применяются в ходе СВО авиацией Воздушно-космических сил, появились еще в 1950-х годах — именно тогда была разработана система авиабомб в составе ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Однако в те времена все эти авиационные средства поражения были классическими бомбами свободного падения.

Теперь же у подобных бомб при переоборудовании хвостовая часть меняется на универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с рулевыми поверхностями. Блок управления наводит боеприпас на объект поражения с помощью глобальной системы позиционирования. Кроме того, бомба оснащается складными крыльями, которые после отделения от самолета-носителя раскрываются и позволяют боеприпасу пролететь до 70 км. Благодаря этому российские бомбардировщики могут применять ФАБ с УМПК без входа в зону поражения большинства зенитных ракетных систем и комплексов противника.

Подобные устройства превращают обычную ФАБ свободного падения с промахом в несколько десятков метров (а то и более) в высокоточный боеприпас с вероятным отклонением всего в несколько метров.

Никакого действенного противоядия против этого оружия у ВСУ в настоящее время нет. Единственный способ борьбы с боеприпасами этого типа — поражение самолета-носителя с ФАБ с УМПК до рубежа выполнения им боевой задачи.

Теоретически решить эту задачу могут либо зенитные ракетные системы Patriot, развернутые вблизи переднего края (чтобы «достать» российские самолеты в пределах зоны поражения), либо многофункциональные истребители F-16, оснащенные ракетами класса «воздух-воздух» типа AIM-120 AMRAAM c дальностью стрельбы до 180 км, опять-таки предназначенные для поражения самолетов-носителей.

При этом поставки украинской армии F-16 и Patriot при самом благоприятном раскладе ожидаются не раньше лета — но даже в этом случае о массированной передаче ВСУ этих образцов вооружения речи не идет.

Бомба «судного дня»

Пока у украинской армии нет средств борьбы с бомбами подобного типа, особенно разрушительным для ВСУ может оказаться применение ФАБ-3000 М-54 с УМПК. Эта бомба имеет длину свыше 3 м при диаметре корпуса 820 мм. Массовое производство таких боеприпасов запущено в России с февраля — об этом стало известно во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Нижегородскую область в конце марта.

ФАБ выполнена в корпусе сложной формы, образованной несколькими коническими агрегатами. Стабилизатор оснащен восемью плоскостями и двумя кольцами. Это обеспечивает боеприпасу устойчивость при полете на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях — а именно такую скорость развивает бомба при сбросе с больших высот. Общая масса ФАБ достигает 3067 кг. Из них на корпус приходится 1600 кг, а заряд взрывчатого вещества равен 1387 кг.

Военный обозреватель Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлин считает, что такая российская бомба — одно из «самых разрушительных авиационных средств поражения на сегодняшний день». В случае применения на фронте она может привести к «судному дню» для Вооруженных сил Украины.

Вероятно, Шао Юнлин не в курсе, что на оснащении дальней авиации ВКС есть еще и ФАБ-5000, которую могут применять дальние бомбардировщики Ту-22М3. На учениях, где происходило бомбометание подобных боеприпасов, воронки после подрыва напоминали кратеры вулканов.

Наверняка на складах российской армии есть и ФАБ-9000, которые активно применялись бомбардировщиками Ту-16 в ходе афганской войны. Так что ФАБ-3000 еще не самая большая авиабомба, которая есть в распоряжении ВКС.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков полагает, что мощность авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием. По большому счету, он не так далек от истины.

К примеру, 152-мм артиллерийский снаряд 3БВ3 в ядерном варианте обладает мощностью 2,5 килотонн в тротиловом эквиваленте. Так что разница между ФАБ-3000 и 3БВ3 не так уж и велика.

Однако принципиальное различие между двумя боеприпасами заключается в том, что ФАБ-3000 в ходе боевого применения не производит радиоактивного заражения местности.

Многие специалисты сегодня задаются вопросом – может ли ФАБ-3000 М-54 с УМПК изменить ход боевых действий? На этот вопрос следует отвечать, возможно, так: все зависит от количества бомб, которое обрушится на противника. Если случаи боевого применения будут единичны, то никакого перелома в ходе боевых действий не произойдет. Если же боеприпас будет применяться внезапно и массированно (то есть представлять разновидность града для противника), то шансы того, что ФАБ-3000 М-54 с УМПК изменит правила игры, весьма высоки.

«Рискованное излишество?»

Не прошел мимо ФАБ-3000 М-54 и журнал Forbes, назвавший ее применение «огромным перебором». По мнению издания, с учетом относительной безнаказанности применения планирующих авиабомбам и очевидных массовых поставок ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500, «у русских нет веских причин» использовать трехтонные модификации боеприпаса.

«Они кажутся чрезмерно мощными для нанесения ударов по украинским позициям», — полагает украинская команда по изучению конфликта, слова которой приводит издание.

Помимо этого, считает Forbes, «учитывая плохие характеристики планирования весьма тяжелой 3,3-тонной бомбы, самолетам-носителям боеприпаса, возможно, придется пролетать в нескольких милях от линии фронта, что, вероятно, подвергнет их гораздо большей опасности, чем это удобно российскому командованию».

Издание в целом делает следующий вывод: до тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ с УМПК и достаточное количество Су-34 для их доставки, ФАБ-3000 будет оставаться редкостью, особенно в качестве планирующей бомбы.

«На самом деле, использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются меньшие планирующие бомбы сами по себе», — делает вывод издание.

По большому счету, в некоторых оценках Forbes здравый смысл присутствует. Но, надо заметить, мощность авиационного средства поражения выбирается из характеристик объекта. Если цель того стоит (к примеру, мостовой переход через Днепр или заглубленный пункт высших звеньев управления ВСУ), то почему бы и не применить ФАБ-3000 М-54 с УМПК?

Опять-таки, если журналу Forbes бомба ФАБ-3000 кажется избыточной по своей мощности, то напомним изданию, что в годы Второй мировой войны Королевские ВВС Великобритании применяли для разрушения особо важных промышленных и военных объектов Германии, которые было невозможно поразить боеприпасами обычного типа, бомбы Tallboy («Верзила»).

Общая масса этой ФАБ достигала 5443 кг, а вес взрывчатого вещества – 2358 кг. При сбросе с достаточной высоты бомба проникала в грунт на глубину более 30 м или пробивала до 5 м бетона. При подземном взрыве двухтонного заряда происходило мощное сотрясение окружающих пород, подобное небольшому локальному землетрясению, что приводило к разрушению расположенных рядом сооружений противника.

Однако одними Tallboy Королевские ВВС не ограничились. В их арсенале была и авиабомба Grand Slam («Большой хлопок»). Ее масса достигала 10 тонн (9980 кг), а масса взрывчатки – 4144 кг.

Ну, и наконец, напомним про современную американскую авиабомбу GBU-43/B Massive OrdnanceAir Blast Mother Of All Bombs («мать всех бомб») весом в 10 тонн.

И в те времена, и сегодня в голову никому не приходит считать вес этих боеприпасов избыточным, а характеристики «чрезмерно мощными».