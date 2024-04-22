СМИ сообщили об атаке на военную базу США в Сирии. Со стороны Ирака выпущено не менее пяти ракет Не менее пяти ракет выпущено из Ирака в сторону военной базы США в Сирии

Военная база США в Сирии подверглась первому с февраля ракетному обстрелу с территории Ирака, сообщает Reuters. По данным Shafaq News, в ответ американские самолеты нанесли авиаудар по ракетной установке, использовавшейся для атаки. Иранское агентство Tasnim подтверждает информацию об ударе в Сирии, отмечая, что целью был лагерь курдских формирований из «Сил демократической Сирии», расположенный недалеко от военной базы США.

Военная база США на северо-востоке Сирии была подвергнута обстрелу из Ирака, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Уточняется, что не менее пяти ракет было выпущено из иракского города Замар. Это первая атака на американские силы в Сирии с начала февраля. Группировки в Ираке, поддерживаемые Ираном, наносили удары по американским базам в Сирии и Ираке в течение нескольких месяцев, однако в феврале атаки прекратились.

По информации издания Shafaq News, в ответ на эти действия самолеты США совершили авиаудар по ракетной установке, использовавшейся для атаки. По данным Reuters, грузовик, с которого производился запуск ракет, загорелся от взрыва неиспользованных ракет в то время, когда в небе находились американские военные самолеты.

«Мы не можем подтвердить, что грузовик был разбомблен американскими военными самолетами пока не проведем расследование», — сказал собеседник агентства.

Источник Reuters в Ираке заявил, что, по предварительной информации, грузовик был уничтожен в результате воздушного удара.

Удар по лагерю курдских сил

По данным иранского агентства Tasnim, удар пришелся по лагерю курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) на восточном берегу Евфрата.

По данным агентства, в лагере, расположенном недалеко от военной базы США около нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошли несколько мощных взрывов.

В феврале шиитские вооруженные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», уже брали на себя ответственность за обстрел американских военных объектов в Сирии. В частности, атаке подвергался военный аэродром в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке страны. Этим аэродромом пользуются американские войска, размещенные на базах в Сирии.

Иракские службы безопасности в свою очередь объявили о начале операции по розыску тех, кто атаковал военный аэродром в Харраб-эль-Джейре. В пресс-релизе ведомства также утверждается, что пусковая установка, которая использовалась для обстрела аэродрома в Сирии, была обнаружена и уничтожена иракскими сотрудниками сил безопасности, а не американскими силами.

С 2015 года США создали девять военных баз в северо-восточных районах Сирии, подконтрольных Сирийским демократическим силам. Четыре из них расположены поблизости от нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, а еще пять баз — в Хасеке.

США будут принимать меры

В ответ на эти атаки в США пригрозили принять все необходимые меры для того, чтобы защитить свои силы на Ближнем Востоке.

«Мы предпримем все необходимые действия для защиты США, наших интересов и наших людей. Мы ответим там, где решим, когда решим и как решим», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции 1 февраля.

Остин заключил, что как и президент США Джо Байден, он не допустит нападений на американские войска. При этом, по словам главы Пентагона, Вашингтон будет продолжать действовать в направлении предотвращения дальнейшего расширения конфликта в этом регионе. До этого Байден назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. По его словам, они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.