«Пролог Третьей мировой войны». Как будут развиваться события на Ближнем Востоке В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю. В налете было задействовано более 300 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Пустили шесть ракет, в ответ получили 300

В начале апреля ВВС Израиля нанесли ракетно-авиационный удар (шестью ракетами с истребителей F-35) по кварталу Меззе на западе столицы Сирии Дамаска, где находятся посольство и консульство Ирана.

Погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции и шесть сирийцев. Здание консульства полностью разрушено. И вот последовал ответный ход Исламской Республики Иран (а он объективно и не мог не последовать, вопрос заключался только в прогнозе масштаба иранского ответа).

Обоснованность и выверенность израильского удара по посольству и консульству Ирана все же вызывает большие вопросы. Казалось бы, практически вся Армия обороны Израиля до самого недавнего времени была задействована в боевых действиях на территории сектора Газа и ударах по объектам на территории Южного Ливана, где дислоцируются формирования «Хезболлы».

ЦАХАЛ в борьбе с силами ХАМАС снес почти весь сектор Газа, перебил десятки тысяч мирных жителей, активно действовал на северном фронте против «Хезболлы», но нигде решающего успеха так и не добился. ХАМАС, несмотря на все понесенные потери, далеко не повержен, вопрос с израильскими заложниками так и не решен, «Хезболла» отнюдь не потеряла волю к дальнейшему сопротивлению и на данном этапе задействовала далеко не все свои боевые возможности.

К тому же эти действия Армии обороны Израиля в секторе Газа в плане расхода всех видов материальных средств (горючего, продовольствия и боеприпасов) весьма недешево обошлись Израилю. Но самое главное — ЦАХАЛ понесл весьма чувствительные потери в личном составе, вооружении и военной техники.

И на этом фоне в начале апреля военно-политическое руководство Израиля приняло решение о ракетно-авиационном ударе по посольству и консульству Ирана. Военные итоги этого налета просто ничтожны, но последствия могут превзойти все прогнозы и ожидания.

Логика действий израильского руководства (типа «а давайте-ка откроем еще один фронт вооруженной борьбы и подожжем весь Ближний Восток») как-то не поддается осмыслению.

Насколько острой была военно-политическая необходимость Израиля кидаться горящими головешками в сторону Ирана (в то время как ни одна из поставленных задач до конца не решена ни в Газе, ни в Ливане), непонятно.

Пустили шесть ракет, получили в ответ 300, из них 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Традиционно Израиль сообщил, что все средства воздушного нападения Ирана поражены, ущерб минимален, но, как и обычно в подобных случаях, сомнения в подобной эффективности системы ПВО/ПРО Тель-Авива все же остаются.

Ко всему перечисленному следует добавить, что до вооруженного противоборства в секторе Газа Армия обороны Израиля считалась одной из самых боеспособных в мире. Но вот после боевых действий в секторе и к ЦАХАЛ начали возникать вопросы. И вот на этом фоне Израиль решает существенно расширить географию конфликта.

Что дальше? И зачем все это Израилю?

Вполне возможно, что мы становимся свидетелями первой фазы Третьей мировой войны, в которой могут применить и ядерное оружие.

Но Тегеран, похоже, не заинтересован в подобном развитии событий. Постоянное представительство Ирана при ООН указало, что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Если перевести это предложение с дипломатического языка, то оно звучит примерно так — «наш ответ прозвучал, мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта, но мяч теперь на стороне Израиля, и если он продолжит нанесение ударов по объектам Ирана, то и с нашей стороны последует серия сокрушительных контратак».

Пока же есть все основания предполагать, что Израиль не станет отмалчиваться после удара 14 апреля, и нельзя исключать, что все недавние события на Ближнем Востоке станут прологом Третьей мировой войны.

Израильский ответ на атаку 14 апреля может вызвать для начала просто ливень ударов БЛА и ракет класса «земля-земля» со стороны Ирана и его прокси сил по объектам на территории Израиля. Никакая система ПВО/ПРО не выдержит такого града средств воздушного нападения, то есть плотность удара (количество целей в минуту) может в несколько раз превысить ТТХ любой развернутой системы ПВО/ПРО.

Вряд ли России есть смысл хоть каким-то образом вмешиваться в ход событий на Ближнем Востоке (за исключением проявления озабоченности и призывов к мирному разрешению конфликта).

Вполне возможно, что на этом фоне события в зоне Специальной военной операции отойдут для США и их союзников на второй, если не на третий/четвертый план . И голосование в палате представителей конгресса США по вопросу оказания военной помощи Украине (нельзя исключать) будет перенесено на более длительный срок. А недостаток вооружения и военной техники у ВСУ создает благоприятные возможности для ведения боевых действий со стороны ВС РФ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).