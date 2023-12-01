Потери Украины и полигоны в зоне СВО: о чем Шойгу говорил в Минобороны Шойгу: ВСУ за время контрнаступления потеряли 125 тыс. человек

За полгода военных действий ВСУ потеряли 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, «тотальная мобилизация» и западное оружие не помогли Украине переломить ход военных действий. Глава Минобороны сообщил, что в следующем году в зоне СВО оборудуют семь новых полигонов. О потерях российской армии Шойгу сообщал более года назад — 21 сентября 2022 года.

ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения за полгода контрнаступления, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях вооруженных сил Украины», — заявил Шойгу.

Как сообщил министр, военнослужащие армии России «занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях».

Шойгу назвал наиболее отличившиеся за месяц подразделения: 810-я бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.

«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», — пообещал военный министр.

О потерях Вооруженных сил России Сергей Шойгу отчитывался лишь 21 сентября 2022 года – 5 937 человек.

Новые полигоны в зоне СВО

В 2024 году, по словам Шойгу, в зоне СВО оборудуют семь современных полигонов. На двух из них работы уже завершены. В следующем году основные усилия планируют сосредоточить на подготовке войск к решению задач военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра.

«В рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20-ти из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС», — сообщил Шойгу.

Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных Сил.

Считается, что Украина ведет контрнаступление с 4 июня. И в Киеве, и на Западе признают, что за это время ВСУ не удалось добиться хоть сколько-то значимых успехов.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно уже провалилось полностью, — говорил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в середине октября. — Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем. Что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение на всем этом пространстве, довольно большом пространстве».

В конце октября Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления свыше 90 тыс. военнослужащих, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.