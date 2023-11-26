Миллион убитых и пропавших. В бегущей строке украинского канала показали потери ВСУ

В бегущей строке телеканала «1+1» рассказали про число погибших и пропавших без вести военных ВСУ с 24 февраля 2022 года. Речь шла о 1 126 652 бойцах ВСУ, убитых и пропавших без вести с начала острой фазы конфликта. Однако затем, как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», данные назвали ошибкой и извинились за них, предположительно, после звонка из офиса Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Больше миллиона

Украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о крупных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры из эфира привел Telegram-канал «Военный обозреватель».

В сообщении со ссылкой на Минобороны Украины говорилось, что за время военного конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ. Затем, как пишет какал, на телеканале извинились за «опечатку».

«Украинский телеканал в бегущей строке опубликовал информацию о более чем 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Руководство канала, после звонка из Офиса (президента Украины Владимира) Зеленского извинилось за «опечатку»», — написали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Бегущую строку с этой информацией запустили в эфир во время национального телемарафона, где украинские военные рассказывают о «победах» армии.

До 200 тысяч

Также на бегущую строку с данными о погибших и пропавших бойцов ВСУ обратил внимание экс-премьер Украины Николай Азаров, о чем написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он тоже предположил, что канал принес извинения после звонка из офиса Зеленского.

13 ноября британский журнал The Economist со ссылкой на сообщение официальных лиц США написал, что общие потери ВСУ в военном конфликте с Россией с февраля 2022 года оцениваются в 190 тыс. человек.

«Согласно оценкам американских чиновников, было ликвидировано порядка 70 тысяч украинских солдат и еще до 120 тысяч получили ранения», — говорилось в публикации.

Французская газета Liberation 7 ноября оценила потери ВСУ убитыми и раненными на уровне минимум 200 тыс. бойцов. Газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков в августе 2023 года писала, что потери Украины с начала конфликта превысили 150 тыс. военнослужащих, включая убитых и раненых.

Огромные потери

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 ноября сообщил, что украинская армия только с начала ноября потеряла более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. 30 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждал, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тыс. солдат убитыми и раненными. Также за период с 4 июня ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

Президент России Владимир Путин 16 октября заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня 2023 года, оцениваются как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери.

Украина практически не раскрывает потери в рядах своих Вооруженных сил. В декабре 2022 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что с начала военных действий погибли от 10 тыс. до 13 тыс. военных. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в апреле этого года оценил потери ВСУ с 24 февраля 2022 года на уровне меньшем, чем число жертв землетрясения в Турции.

В российском оборонном ведомстве потери ВС РФ тоже практически не раскрывают. 6 июня Шойгу заявлял, что за первые дни контрнаступления при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, и еще 210 получили ранения. В июне Путин сообщал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина». До этого Шойгу отчитывался о потерях армии России в сентябре 2022-го, он говорил о 5937 погибших военных.