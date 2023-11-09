«Кровавая баня». До 50 бойцов ВСУ погибли на церемонии награждения

В начале ноября бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ попали под обстрел российских войск во время церемонии награждения в Запорожской области — в 30 км от линии фронта. Стороны заявляют о 20 и 50 погибших. Журналисты The Washington Post поговорили с выжившими — они говорят о «кровавой бане». Украинские военные не понимают, почему командование не перенесло награждение в укрытие.

«Они собрали на награждение людей из всех подразделений — лучших людей»

Высокопоставленные военные ВСУ погибли в результате ракетного удара утром 3 ноября во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в бригаде. Удар прогремел через несколько минут после начала церемонии — около 10 утра.

В публикации отмечается, что церемония «превратилась в кровавую баню». Один из собеседников WP сообщил о гибели 19 военнослужащих, другой — о 21 погибшем. Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко говорил о 28 погибших и 53 раненых в ходе этого удара.

«В результате <…> ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — утверждается в публикации.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.

WP пишет, что на мероприятии присутствовало около 100 военных. Приехавшие на место произошедшего врачи заявили, что ничего подобного не видели с начала специальной операции России на Украине.

«Они набрали людей из всех подразделений — лучших людей. В списке [награжденных] было 43 человека. Но на самом деле людей было гораздо больше», — рассказал собеседник издания.

«Все злятся на командование. Это глупость военного руководства»

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября заявил о нанесении удара по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По информации украинского издания «Страна», речь идет об атаке 3 ноября во время торжественного построения по случаю церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. WP уточняет, что ракета попала во внутренний двор здания, где проходило награждение, а также повредила ближайшую дорогу.

Солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в разговоре с журналистами обвинил свое командование в гибели бойцов.

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». В общем, мы просто расслабились» — сказал солдат.

По его словам, на церемонии примерно в 30 километрах от линии фронта «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты». Такие церемонии часто проводят в бункерах или траншеях с участием около 30 человек, но награждение 3 ноября, по словам собеседников The Washington Post, проходило на открытой местности, где собрали примерно 100 человек. Многие участники награждения получили травмы головы — они были без шлемов. Украинские СМИ со ссылкой на источники в бригаде сообщали, что удар был нанесен по соседнему зданию, поэтому некоторых военных прикрыло стеной дома.

«Они [командование] могли бы отдать приказ переместить все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Перевезти все и провести церемонию там. Почему этого не произошло, я не знаю. Это просто глупость военного руководства», — добавил украинский военный.

The Washington Post отмечает, что идея таких церемоний взята из военной традиции советской эпохи. Власти Украины продолжают ее ради поднятия боевого духа военнослужащих.

Командир бригады опоздал на церемонию и приехал через две минуты после удара

Вскоре после удара глава Минобороны Украины Рустем Умеров поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств случившегося и выразил соболезнования близким погибших военных.

4 ноября Виктор Микита, глава Закарпатской области, где базируется 128-я бригада, объявил трехдневный траур в память о погибших.

Зеленский сообщил, что по факту гибели бойцов начато уголовное производство.

«Это трагедия, которой можно было избежать. Главное — установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного», — добавил украинский президент.

5 ноября Государственное бюро расследований возбудило дело по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе (часть 4 статьи 425 УК Украины). В ГБР также уточнили, что начали служебное расследование действий военных должностных лиц, которые организовали церемонию награждения.

На следующий день стало известно, что от должности отстранен командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лысюк.

«Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избежания ответственности», — заявил тогда Зеленский.

В разговоре с The Washington Post один из военнослужащих заявил, что командование не сменило место церемонии, Лысюк опоздал на награждение, а военные уже выстроились и ждали командира бригады, который приехал «буквально через две минуты после прилета».

Военнослужащие, с которыми поговорили журналисты WP, считают, что ВС РФ не могли нанести удар без предварительной подготовки.

«Пока неясно, что именно произошло, — то ли местные жители позвонили и сообщили, что собралось много людей, то ли произошла утечка информации из внутренних штабов бригад», — сказал один из украинских военных.