Пашиняну не нужна российская военная база в Армении. Ереван ищет новых партнеров

Армянский премьер-министр заявил об отсутствии преимуществ от размещения в Армении российской военной базы. По словам Пашиняна, Ереван ищет новых партнеров в сфере безопасности. По словам премьера Армении, Москва не выполнила свои обязательства во время военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новые союзники

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ для страны от размещения на ее территории российской военной базы.

По словам политика, Москва не исполнила свои обязательства, взятые в качестве союзника, во время военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, в связи с чем Ереван ищет новых партнеров.

«Эти события, по сути, подвели нас к решению, что мы должны диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы сейчас пытаемся сделать это», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

Переселение армян из НКР

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе (НКР) для «восстановления конституционного строя», пресечения «широкомасштабных провокаций», разоружения и вывода подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Таким образом власти НКР признали поражение перед Азербайджаном.

После операции Баку в НКР — 28 сентября — глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил, что региона больше не существует. По его указу НКР прекратит свое существование в качестве самостоятельного региона со своим правительством и организациями с 1 января 2024 года. В тот же день Пашинян спрогнозировал отъезд из Карабаха всех армян — это около 120 тыс. человек. К 2 октября в Армению из НКР прибыли чуть больше 100 тыс. армян, не желающих жить в составе Азербайджана.

Пашинян с того времени неоднократно обвинял российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе. Он возлагает ответственность за переселение 100 тыс. армян из НКР в Армению на Москву.

В МИД России в конце сентября назвали такие заявления армянского премьера отторгающими. По словам российского дипломатического ведомства, таким образом Пашинян попытался снять с себя ответственность за провалы во внешней и внутренней политике, переложив вину на Россию.

Российская 102-я военная база появилась в Армении в 1995 году, в соответствии с межгосударственным договором. Около 5 тыс. военнослужащих размещены в городе Гюмри, в Ереване и в пригороде столицы (на совместно используемом аэродроме Эребуни). В августе 2010 года срок действия договора о создании этой базы продлили до 2044 года.

В Нагорном Карабахе присутствует миротворческий контингент. По соглашению с Арменией, российские военные должны находиться там до ноября 2025 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал 13 октября, что мандат российских миротворцев ограничивается наблюдением за прекращением огня. По словам главы государства, будущее миссии обсудят на переговорах.

25 октября Пашинян в интервью The Wall Street Journal также заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности(ОДКБ). В объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армянский премьер допускал выход из этого соглашения в мае. 17 октября, выступая на заседании Европарламента, Пашинян заявил, что организация ничем не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.