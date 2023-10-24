«Склады боеприпасов пусты». Все мощности мира не покроют нужды ВСУ в оружии

Боеприпасы нужно производить на Украине, так как они закончились во всем мире, «все склады пусты», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин считает, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева. На Украине уже готовятся к запуску оружейных заводов Rheinmetall и Bayraktar, о запуске объявила BAE Systems. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил в интервью Financial Times премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире <...>. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились... Все склады пусты», — заявил он.

По его словам, украинское правительство извлекло уроки из резкого роста отечественного производства беспилотников, которое увеличилось с «нескольких десятков в прошлом году» до «десятков тысяч» в 2023 году. Киев также внес изменения в свой бюджет, чтобы сконцентрироваться на оборонном комплексе, в частности противовоздушной обороне и артиллерии.

Анонимный чиновник заявил Financial Times, что Украине не удастся быстро наладить производство боеприпасов в том числе из-за нехватки пороха.

Еще одна проблема – опасения западных стран, что их граждане могут пострадать в результате ударов по объекту, где будет производиться вооружение. Тем не менее, организация совместных предприятий (СП) с европейскими и американскими оборонными компаниями — один из приоритетов Киева. Шмыгаль сообщил, что подписано около 20 соглашений о создании СП.

С оценкой Шмыгаля фактически согласился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен», — сказал он журналистам. — Требуется немало времени на мобилизацию ресурсов, и на этом фоне возникают определенные точки напряжения».

Переоборудование вооружений

Financial Times также пишет, что украинские специалисты переоборудовали полученные от США управляемые ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты «земля – воздух».

«Эти ракеты были выведены из строя и переделаны для запуска с земли, для нужд ПВО», — приводит издание заявление украинского чиновника.

По его словам, это один из примеров переоборудования уже ненужной техники в используемое оружие. «У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем что-то другое», — сообщает издание.

Весь мир не может обеспечить Украину боеприпасами

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил изданию Politico о том, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в конфликте с Россией.

«Свободный мир должен производить достаточно (вооружений), чтобы защитить себя. Мы должны производить оружия больше и качественнее, чтобы обеспечить свою безопасность», — сказал Камышин.

По мнению чиновника, странам Запада необходимо ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта.

По его словам, оборонные предприятия — хороший объект для инвестиций.

Rheinmetall готовится к запуску

Как ожидается, канцлер ФРГ Олаф Шольц и Денис Шмыгаль 24 октября официально объявят о совместном оборонном проекте германского концерна Rheinmetall и украинского концерна «Укроборонпром».

Совместное предприятие займется ремонтом и техобслуживанием бронетехники. А позже перейдет к ее сборке, а затем и к производству.

В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявлял Rheinische Post, что завод сможет выпускать до 400 танков Panther (Panther KF51) в год. Стоимость завода оценивалась примерно в €200 млн.

В августе стало известно о начале работы на Украине британского производителя оружия BAE Systems (крупнейшая оборонная компания Великобритании, производит гаубицы L119 и M777 и боевые машины пехоты CV90). К 2025 году начать производство на Украине планирует турецкая Baykar (беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci).

«Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции, никоим образом не может», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что «любые объекты по производству вооружений <…> становятся объектом для особого внимания наших военных».