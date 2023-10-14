«Лучше прийти самому»: в Минобороны Украины пообещали ужесточить мобилизацию

В Минобороны Украины анонсировали ужесточение мобилизации и посоветовали гражданам «самим прийти» в военкоматы. По данным властей, отправки в зону боевых действий избегают «десятки, сотни тысяч людей», однако страну «придется защищать каждому». В пользу усиления мобилизации на Украине высказываются и на Западе – экс-министр обороны Британии усомнился в правильности стремления Владимира Зеленского «сохранить молодежь для будущего».

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона объявила, что мобилизация в стране будет ужесточена. Ее слова приводит издание «Страна.ua».

Как рассказала Калмыкова, на данный момент уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект об учете военнообязанных, они позволят украинцам проходить военно-врачебную комиссию и другие мероприятия, касающиеся мобилизации, по месту жительства.

Кроме того, замглавы министерства заверила, что украинские власти «смогут найти» даже тех граждан, которые не состоят в реестре военнообязанных.

«Украину придется защищать каждому из нас. Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить, и мобилизоваться», – сказала она.

Она добавила, что власти готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят решить проблему с уклонистами. По словам замминистра, в настоящее время в стране «десятки, сотни тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации».

Наталья Калмыкова была назначена заместителем министра обороны по вопросам социального развития в конце сентября, после того как должность главы ведомства занял Рустем Умеров. С февраля 2022 года была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, а до этого занимала пост советницы командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Всем приготовиться к отправке на фронт

6 октября спикер Полтавского областного военного комиссариата Роман Истомин призвал каждого мужчину-украинца готовиться к «защите родины с оружием в руках». По его оценке, все население Украины к боевым действиям «вряд ли» будет привлечено, однако «вполне возможно», что на фронте побывает каждый военнообязанный гражданин.

С аналогичным заявлением выступал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк: он называл защиту государства «задачей каждого мужчины» и призывал украинцев «готовиться и быть готовыми» к потенциальному участию в боевых действиях.

При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в начале октября говорил о том, что мобилизация на Украине усилится в случае изменения военной стратегии, однако на данный момент она продолжается в прежнем темпе, сообщало издание Klymenko Time.

Нехватка рабочих рук

Национальный банк Украины в опубликованном в начале октября обзоре отметил, что из-за боевых действий значительно ухудшается ситуация на рынке труда в стране.

По оценке НБУ, число вакансий в стране растет «благодаря сезонности и оживлению экономики, однако наблюдается дефицит рабочих рук из-за миграции граждан за рубеж и мобилизации мужчин в Вооруженные силы.

В отчете также говорится, что 60% опрошенных украинцев сообщили об ухудшении своего благосостояния за последний год, об улучшении заявили лишь 4%. Как подчеркивает Нацбанк, рост доходов происходит в основном за счет выплат военнослужащим и социальной помощи.

Нужно больше молодежи

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, оставивший этот пост в конце августа, призвал Владимира Зеленского отправить на фронт больше молодых людей. Об этом он заявил в статье для издания The Telegraph, опубликованной 1 октября.

По словам Уоллеса, средний возраст военнослужащих в зоне боевых действий составляет 40 лет. Он отметил, что президент Украины стремится «сохранить молодежь для будущего», однако Россия «тайком мобилизует всю страну».

«Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время произвести переоценку масштабов украинской мобилизации», – заявил он.

На Украине после начала российской военной операции была объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны.