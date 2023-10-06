На Украине заявили, что без США оружия хватит на месяц. В Вашингтоне думают, как помочь Киеву

В Верховной раде предупредили, что без помощи США у ВСУ закончится вооружение через полтора месяца. По подсчетам депутата парламента Гончаренко, Киев нуждается в $1,5 млрд от Вашингтона ежемесячно. Байден 1 октября вслед за сенатом и палатой представителей подписал бюджет на полтора месяца без поддержки Украины, но пообещал продлить поддержку Украины. Деньги могут направить при помощи программы грантов Госдепа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

$1,5 млрд ежемесячно

Оружие ВСУ закончится в лучшем случае через полтора месяца, если в США не проголосуют за выделение дополнительных денег Украине, заявила депутат Верховной рады, председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Если сейчас не будет проголосовано [за] дополнительное выделение средств для Украины, то оружие у нас закончится через месяц-полтора», — сказал она в эфире национального марафона.

По данным парламентария, американские власти каждый месяц выделяют на вооружение для украинской армии $3 млрд. На сегодняшний день в распоряжении властей Украины есть около $5 млрд финансовой помощи США, которые могут потратить на оружие. Она подчеркнула, что эти деньги не предназначены для покупки вооружения у европейских поставщиков.

Основной проблемой Устинова назвала отсутствие прямых поступлений в бюджет Украины из США. По ее оценке, каждый месяц Вашингтону необходимо передавать Киеву $1,5 млрд.

Что будет с Украиной без помощи США

Президент России Владимир Путин заявил 5 октября, что без военной помощи США Украина продержится от силы неделю. Он назвал бюджет Украины на сегодняшний день сбалансированным, а экономические показатели выровненными. Но таких результатов удалось добиться благодаря ежемесячным многомиллиардным вливаниям. По данным российского лидера, Киев каждый месяц получает примерно $4-5 млн по разным каналам: кредитам и грантам, например.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в четверг заявил, что ЕС не могут компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — сказал Боррель, выразив надежду, что Вашингтон найдет пути для возобновления поддержки Киева.

1 октября президент США Джо Байден после принятия со стороны сената и палаты представителей конгресса подписал проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. В документе прописано только финансирование кабинета министров и финансовая поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Деньги на помощь Украине на ближайшие полтора месяца в него не включены. На этом настояли Республиканцы.

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2 октября американская администрация заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине.

3 октября, по данным результатов голосования конгресса, республиканец Кевин Маккарти покинул пост спикера палаты представителей. Он стал первым в истории политиком на этой должности, чью отставку инициировали однопартийцы. Автором соответствующей резолюции стал республиканец Мэтт Гетц, обвинивший Маккарти в авантюре. По его данным, сразу после подписания Байденом бюджета президент и Маккарти заключили «тайную сделку». В соответствии с ней Байден должен был подписать бюджет без помощи Украине, а в конгрессе пройдет отдельный законопроект для продолжения финансирования Киева.

Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения американской поддержки» Киева.

5 октября глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде заявил, что президент США пообещал ему поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов «в долгосрочном режиме».

Как написала газета Politico, Вашингтон изучает варианты продолжения поддержки Киева и нашел лазейку для продления финансирования. Деньги могут передать по программе грантов Госдепа. С ее помощью США выделяют союзникам гранты и займы на покупку американских вооружений.