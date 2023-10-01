Шебекино, Сочи, Смоленск. ВСУ атаковали российские регионы

Пять дронов были сбиты в небе над территорией Смоленской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
«В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений, по данным Анохина, нет.
«На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор.
Об «очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку» в Смоленской области сообщили и в Минобороны РФ.
Пролет БПЛА попал в объективы телефонов местных жителей.
«Что он делает? Куда он летит? – снимая, комментировал один из очевидцев. — У него что, энергия заканчивается? Ой, он упал. Будет какой-то бабах или он просто упал?»
После этих слов раздался громкий звук взрыва.
В аэропорту Сочи временно ограничили полеты
Еще один беспилотник самолетного типа сбили над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ.
Из-за атаки в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. С 8:20 аэропорт работает в обычном режиме.
«В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», — сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
В Шебекино — трое пострадавших
Утром обстрелу подвергся центральный рынок города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино, — написал глава региона в своем Telegram-канале. — По предварительной информации есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи».
Женщину доставили в больницу. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, первую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей, второго направили в городскую больницу №2 в Белгороде, сообщил Гладков.
Он также заявил, что в результате атаки повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что около 11:00 мск средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Ночные взрывы на Украине
Украинская сторона сообщила об ударе дронами и ракетами по нескольким областям. По данным командования Воздушных сил ВСУ, 16 из 30 запущенных БПЛА были сбиты. Беспилотники, которые не удалось уничтожить, взорвались в Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Известно, как минимум, о двух пострадавших.
По Харькову, как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, нанесли удар ракетами. На территории промышленного предприятия начался пожар.