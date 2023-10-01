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Шебекино, Сочи, Смоленск. ВСУ атаковали российские регионы

Губернатор Анохин: пять дронов уничтожено в небе над Смоленской областью

Три российских региона подверглись украинским атакам 1 октября. Пять дронов были сбиты в небе над Смоленской областью, один – в Краснодарском крае. Никто не пострадал. Однако три человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Шебекино в Белгородской области. Регион также пытался атаковать беспилотник, но его уничтожили средства ПВО. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Пять дронов были сбиты в небе над территорией Смоленской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

«В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений, по данным Анохина, нет.

«На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор.

Об «очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку» в Смоленской области сообщили и в Минобороны РФ.

Пролет БПЛА попал в объективы телефонов местных жителей.

«Что он делает? Куда он летит? – снимая, комментировал один из очевидцев. — У него что, энергия заканчивается? Ой, он упал. Будет какой-то бабах или он просто упал?»

После этих слов раздался громкий звук взрыва.

В аэропорту Сочи временно ограничили полеты

Еще один беспилотник самолетного типа сбили над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ.

Из-за атаки в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. С 8:20 аэропорт работает в обычном режиме.

«В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», — сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

В Шебекино — трое пострадавших

Утром обстрелу подвергся центральный рынок города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино, — написал глава региона в своем Telegram-канале. — По предварительной информации есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи».

Женщину доставили в больницу. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, первую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей, второго направили в городскую больницу №2 в Белгороде, сообщил Гладков.

Он также заявил, что в результате атаки повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что около 11:00 мск средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ночные взрывы на Украине

Украинская сторона сообщила об ударе дронами и ракетами по нескольким областям. По данным командования Воздушных сил ВСУ, 16 из 30 запущенных БПЛА были сбиты. Беспилотники, которые не удалось уничтожить, взорвались в Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Известно, как минимум, о двух пострадавших.

По Харькову, как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, нанесли удар ракетами. На территории промышленного предприятия начался пожар.

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