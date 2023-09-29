Ошибочное решение и упреждающий удар. В США назвали три сценария начала конфликта России и НАТО

Продолжающийся российско-украинский конфликт несет риски непреднамеренного вовлечения НАТО в противостояние, считают исследователи американского центра RAND. В случае, если российские военные нанесут удар по силам НАТО, альянс может выразить возмущение, сдержанно отреагировать или же ответить полноценным военным ударом силами альянса. Что может привести к конфликту России и НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Три сценария эскалации

Американская некоммерческая организация RAND описала в своем докладе три варианта развития событий в случае, если Россия ударит по силам НАТО в ходе конфликта на Украине. Аналитический центр связывают с правительством США и Пентагоном.

Эксперты рассматривают три сценария непреднамеренной эскалации со стороны РФ:

— Гибель чиновников НАТО в результате российского удара по Украине.

Эксперты полагают, что ситуация может привести к требованиям группы стран-участниц выступить с коллективным ответом. В таком случае Москва может наблюдать за реакцией альянса и нанести упреждающий удар, полагают специалисты RAND.

— Гибель американских военных в результате действий ВС РФ рядом с американскими самолетами-разведчиками.

В этом случае США столкнутся с необходимостью отреагировать и, возможно, нанести удары по российским самолетам или авиабазам. Эксперты полагают, что Москва посчитает любой ответ Вашингтона как шаг к резкой эскалации, и это может стать поводом для нанесения удара.

— Упреждающий удар по объектам НАТО в случае, если Россия «ошибочно» решит, что альянс собирается напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Увеличение численности сил НАТО у границ РФ и дискуссии о присоединении Украины к блоку или гарантиях безопасности для Киева могут убедить Москву, что НАТО готово непосредственно вмешаться в конфликт. Тогда Москва, считают эксперты, может настоять на прекращении огня или нанести упреждающий удар по объектам НАТО, чтобы ослабить возможности альянса и предотвратить вмешательство в конфликт на Украине. НАТО может ответить на это сдержанно, высказать возмущение, однако эксперты также допускают переход к прямым коллективным военным действиям.

«Потенциал непреднамеренной эскалации, вероятно, сохранится на протяжении всего конфликта, что подчеркивает ценность поддержания открытых линий военной и дипломатической связи с Россией, чтобы помочь разорвать эту спираль», — отмечают эксперты.

RAND полагает, что Россию удержало от обострения конфликта несколько причин. Среди них «страх перед военным потенциалом НАТО», «чувствительность к международным отношениям с более авторитетными партнерами, такими как КНР» и «вера России в победу в войне на истощение».

Риск участия НАТО

В июне экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его мнению, страны-участницы могут захотеть отправить свои армии, если Киеву не предоставят «реальные гарантии безопасности». Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отвергал возможность участия сил НАТО в российско-украинском конфликте.

Расмуссену ответил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он предположил, что экс-генсек «впал в доктринерское слабоумие», и призвал спросить население стран альянса, желает ли оно войны с Россией: «Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», — заявил политик.

Кроме того, о риске участия НАТО в конфликте на Украине неоднократно предупреждал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, европейские страны близки к началу обсуждений отправки военнослужащих стран — участниц НАТО на Украину. Он считает, что европейские страны постоянно балансируют на грани войны с Россией, и очередная эскалация может привести к Третьей мировой войне.