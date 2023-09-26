«Очень страшно». Дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области

Севастополь, Курская и Белгородская области подверглись новым атакам. Под Курском было сбито пять беспилотников, один дрон сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Местные жители рассказали «Газете.Ru» о произошедшем. Об этой и других атаках — в нашем материале.

Массовая атака дронов на Курскую область

Пять беспилотников было сбито за ночь над территорией Курской области. Как сообщает российское Минобороны, по два дрона было сбито в 22:30 и 23:00 25 сентября, еще один БПЛА — около 05.30 26 сентября.

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он добавил, что никто из жителей не пострадал.

«Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — уточнил чиновник.

Жители области рассказали «Газете.Ru» о звуках взрывов. Так, жительница Курска Зоя сообщила, что услышала первый взрыв около 22:20, а второй — в 23:00, и призналась, что было «очень страшно».

Ирина, которая живет в городском микрорайоне Парковая, слышала звуки примерно в то же время:

«Испугались, было очень тревожно, когда ложишься спать и слышишь хлопки».

Обстрел Белгородской области запрещенными боеприпасами

Система ПВО прошлым вечером отразила и массовую атаку дронов под Белгородом.

«В небе над Грайворонским городским округом сбито 7 БПЛА самолетного типа», — проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Минобороны подтвердили их уничтожение вечером 25 сентября.

Кроме того, при вечернем обстреле Шебекино и при повторном обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа в общей сложности пострадали пять человек. Кроме того, в поселке снарядом была повреждена хозпостройка, линии электро- и газоснабжения и выбиты окна в доме.

Губернатор рассказал, что работники школ и детских садов в приграничных муниципальных образованиях обклеивают стекла пленкой, чтобы минимизировать ущерб от взрывных волн.

Shot утверждает, что обстрел велся и из РСЗО «Град»: по гражданской инфраструктуре прилетело пять запрещенных боеприпасов. Один из них попал в частный дом на улице Луговой, еще четыре упали в поле.

По Севастополю ударили ракетой

Еще одна попытка атаки была предпринята по Севастополю.

«Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек», — написал в 21:48 в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Из-за атаки была объявлена воздушная тревога, закрыт для проезда автомобилей Крымский мост, запрещено движение морского и общественного транспорта в Севастополе. В настоящее время эти меры отменены.