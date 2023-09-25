Первые Abrams прибыли на Украину. В Киеве предупреждают, что танки «долго не проживут»

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщила NYT. Владимир Зеленский подтвердил их получение. Глава военной разведки страны Кирилл Буданов предупреждал, что эти боевые машины «на поле боя долго не проживут», и предлагал использовать их для «очень конкретных» операций.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну первой партии американских танков Abrams. По его словам, об этом доложил глава министерства обороны страны Рустем Умеров.

«Абрамсы» уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию снабжения», — написал глава государства в Telegram.

О поставке партии Abrams первой написала американская газета New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне. Согласно материалу, боевые машины были доставлены в субботу, 23 сентября.

Количество переданных танков не уточняется, однако источники утверждают, что это лишь часть от обещанной Вашингтоном 31 машины. Дальнейшие поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

Официального объявления американской стороны о передаче Abrams не было. 21 сентября президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским в Белом доме обещал, что Киев получит танки «на следующей неделе». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в тот же день анонсировал прибытие танков на Украину «в ближайшие дни и недели», однако точные даты не назвал из соображений «операционной безопасности».

В начале сентября Пентагон заявлял, что Соединенные Штаты также передадут Украине снаряды для Abrams с обедненным ураном. Информации о том, переданы ли эти боеприпасы вместе с первой партией танков, нет.

«На поле боя Abrams долго не проживут»

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone говорил о том, что танки Abrams после их передачи Киеву нельзя использовать в общевойсковом бою на передовой, так как «на поле боя они долго не проживут».

«Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций», — заявил Буданов.

По его словам, если ВСУ разместят танковую группу на поле боя, она «будет поражена», как только окажется в зоне досягаемости артиллерии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что известно про Abrams для Украины

M1 Abrams — основной боевой танк Вооруженных сил США, его серийное производство стартовало в 1980 году. Экипаж танка состоит из четырех человек, водительское отделение расположено спереди, а командир, наводчик и заряжающий находятся в башне. Боевая машина оснащена 120-миллиметровым орудием М-256, а также пулеметом «Браунинг» и двумя пулеметами M240. Максимальная эффективная дальность стрельбы составляет 3,5 км.

Впервые о планах США передать Abrams Украине было объявлено в январе текущего года, тогда же газета Politico сообщила, что бронемашины будут отправлены ВСУ в «экспортной форме» — без секретной брони из обедненного урана. В мае украинские военные начали обучение управлению этими машинами на полигонах в Германии.

В начале сентября издание Millitary Watch Magazine со ссылкой на отчет командования армии США в Европе и Африке сообщало, что поставки танков, на тот момент запланированные на середину месяца, могут отложить. По данным MWM, задержка связана с тем, что украинские военные при контрнаступлении «не смогли добиться значительных успехов» и «понесли тяжелые потери», в том числе лишившись поставленных Германией танков Leopard 1 и Leopard 2, британских танков Challenger 2, американских боевых машин пехоты Bradley и другой западной техники.