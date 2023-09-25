Первые Abrams прибыли на Украину. В Киеве предупреждают, что танки «долго не проживут»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну первой партии американских танков Abrams. По его словам, об этом доложил глава министерства обороны страны Рустем Умеров.
«Абрамсы» уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию снабжения», — написал глава государства в Telegram.
О поставке партии Abrams первой написала американская газета New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне. Согласно материалу, боевые машины были доставлены в субботу, 23 сентября.
Количество переданных танков не уточняется, однако источники утверждают, что это лишь часть от обещанной Вашингтоном 31 машины. Дальнейшие поставки ожидаются в ближайшие месяцы.
Официального объявления американской стороны о передаче Abrams не было. 21 сентября президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским в Белом доме обещал, что Киев получит танки «на следующей неделе». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в тот же день анонсировал прибытие танков на Украину «в ближайшие дни и недели», однако точные даты не назвал из соображений «операционной безопасности».
В начале сентября Пентагон заявлял, что Соединенные Штаты также передадут Украине снаряды для Abrams с обедненным ураном. Информации о том, переданы ли эти боеприпасы вместе с первой партией танков, нет.
«На поле боя Abrams долго не проживут»
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone говорил о том, что танки Abrams после их передачи Киеву нельзя использовать в общевойсковом бою на передовой, так как «на поле боя они долго не проживут».
«Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций», — заявил Буданов.
По его словам, если ВСУ разместят танковую группу на поле боя, она «будет поражена», как только окажется в зоне досягаемости артиллерии.
Что известно про Abrams для Украины
M1 Abrams — основной боевой танк Вооруженных сил США, его серийное производство стартовало в 1980 году. Экипаж танка состоит из четырех человек, водительское отделение расположено спереди, а командир, наводчик и заряжающий находятся в башне. Боевая машина оснащена 120-миллиметровым орудием М-256, а также пулеметом «Браунинг» и двумя пулеметами M240. Максимальная эффективная дальность стрельбы составляет 3,5 км.
Впервые о планах США передать Abrams Украине было объявлено в январе текущего года, тогда же газета Politico сообщила, что бронемашины будут отправлены ВСУ в «экспортной форме» — без секретной брони из обедненного урана. В мае украинские военные начали обучение управлению этими машинами на полигонах в Германии.
В начале сентября издание Millitary Watch Magazine со ссылкой на отчет командования армии США в Европе и Африке сообщало, что поставки танков, на тот момент запланированные на середину месяца, могут отложить. По данным MWM, задержка связана с тем, что украинские военные при контрнаступлении «не смогли добиться значительных успехов» и «понесли тяжелые потери», в том числе лишившись поставленных Германией танков Leopard 1 и Leopard 2, британских танков Challenger 2, американских боевых машин пехоты Bradley и другой западной техники.