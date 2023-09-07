Танки M1 Abrams ждет участь Challenger 2. Чем грозит передача Украине снарядов с обедненным ураном

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на $175 млн. В Кремле уже назвали эти поставки «очень плохой новостью». Что это за снаряды, смогут ли они помочь ВСУ и чем рискует Украина при применении таких боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В очередной пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов также вошли зенитные управляемые ракеты, боеприпасы для РСЗО М142 и М270 HIMARS, 155-мм и 105-мм выстрелы с осколочно-фугасными снарядами (а равно как и другими типами), а также 81-миллиметровые минометы и выстрелы к ним.

Кроме того, Украине передадут противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше трех млн. патронов для стрелкового оружия, средства авиационной навигации, системы тактической связи, взрывчатые вещества для преодоления системы инженерных заграждений, запасные части к ранее переданной технике и материалы для ее технического обслуживания.

Поставляемые на Украину бронебойно-подкалиберные снаряды для 120-миллиметровых орудий танков М1 Abrams содержат сердечник из обедненного урана. Обычно сердечник бронебойно-подкалиберных снарядов изготавливается из карбида вольфрама, но использование в этом качестве обедненного урана делает боеприпас существенно дешевле, а бронепробиваемость БПС в этом случае даже выше.

Основные характеристики танка Abrams M1 Abrams М1 — основной боевой танк Соединенных Штатов Америки. Он был запущен в серийное производство в 1980 году. Экипаж танка состоит из четырех человек, водительское отделение расположено впереди, остальные (командир, наводчик и заряжающий) находятся в башне. Читать дальше

Есть все основания полагать, что бронебойно-подкалиберных снарядов к танкам М1 Abrams передадут не так уж и много, поскольку на оснащении бронетанковых войск ВСУ еще и нет этих американских боевых бронированных машин.

Существуют и еще некоторые нюансы. Чтобы применять бронебойно-подкалиберный снаряд, танку надо как минимум выйти на дистанцию прямого выстрела, а вот как раз с этим в зоне СВО большие проблемы из-за насыщенности войск (причем с обеих сторон) противотанковыми средствами (ПТС).

Масштабных танковых боев и сражений в ходе боевых действий на Украине в настоящее время не наблюдается, танки в основном используются в качестве подвижных огневых точек и ведут огонь, как правило, с закрытых огневых позиций.

Если танку М1 Abrams выходить на дистанцию прямого выстрела для противоборства с российской бронетехникой, то весьма велик риск быть пораженным противотанковыми ракетами «Вихрь-М» с вертолетов Ка-52 «Аллигатор» или ПТРК типа «Корнет».

Такая участь, в частности, на днях постигла основной британский боевой танк Challenger 2, который так и не доехал до рубежа перехода в атаку.



Словом, искушение украинских танкистов опробовать эти снаряды в бою неизбежно приведет к существенным потерям в импортной бронетехнике, то есть тех же М1 Abrams. Тем не менее сказанное выше отнюдь не отменяет высоких тактико-технических характеристик БПС с обедненным ураном, и неприятности от них в ходе боевых действий для российской бронетехники наверняка будут.

В Кремле уже прокомментировали решение США о передаче снарядов с обедненным ураном. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал поставки «очень плохой новостью».

«Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение таких снарядов вылилось в галопирующий рост страдающих онкологическими заболеваниями», — отметил Песков.

В Германии также высказались против поставок боеприпасов с обедненным ураном на Украину. Представитель германской Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что ситуация на Украине требует не поставок военной техники, а компромиссного решения.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

