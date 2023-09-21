Зеленский не смог добиться от США поставок ракет ATACMS

США до сих пор не готовы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По крайней мере, в следующий пакет военной помощи они не войдут, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Президент Владимир Зеленский в настоящее время находится в Вашингтоне, личная встреча с Джо Байденом еще впереди. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем», — сказал чиновник на брифинге.

Ракета ATACMS — баллистическая, твердотопливная, максимальная дальность действия — до 300 км. По данным издания Foreign Policy, ссылающегося на анонимный источник в конгрессе, все американские ведомства уже одобрили передачу Украине этих ракет.

ПВО, HIMARS, бронебойные средства

Салливан уточнил, что основное внимание в новом пакете помощи будет уделено средствам ПВО, с помощью которых ВСУ смогут отражать удары по критической инфраструктуре.

«Эти средства помогут Украине укрепить свою оборону перед зимой, которая обещает быть тяжелой и наполненной новыми российскими атаками по украинской критической инфраструктуре. Таким образом Россия пытается лишить обычных украинцев таких необходимых вещей, как отопление и электричество», — заявил он.

Представитель Белого дома добавил, что новый пакет также будет включать в себя оружие, которое позволит поддерживать темп начавшегося контрнаступления. Речь идет, в частности, о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронебойных средствах, артиллерийских снарядах и кассетных боеприпасах.

Новость о том, что Киев не получит ATACMS, появилась на фоне визита в США президента Владимира Зеленского. Во время своего выступления в Совете Безопасности ООН политик, среди прочего, выразил надежду, что Украина «находится на финишной прямой» в вопросе получения от США ракет ATACMS.

Через некоторое время Байден и Зеленский должны провести переговоры. Это будет их шестая личная встреча.

Согласование в конгрессе

Тем временем, ВСУ могут не только не получить ракеты ATACMS, но и поток помощи Украине может быть прерван полностью, если конгресс США не одобрит просьбу Байдена выделить на военную помощь Киеву $24 млрд до 1 октября.

«Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года... Нам нужно, чтобы средства продолжали поступать. Это произойдет, если конгресс поддержит и сокращенный пакет на меньшую сумму», — сказал Салливан.

Дополнительные ресурсы нужны уже с 1 октября, «чтобы быть уверенными, что не будет перебоев в поставках», подчеркнул чиновник.