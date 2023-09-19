NYT выяснила, что в Константиновке упала ракета ВСУ. Зеленский обвинял в атаке Россию

Американская газета The New York Times провела расследование об ударе ракеты по рынку в Константиновке. В результате произошедшего 15 человек погибли, 36 пострадали. Украинская сторона обвиняла Россию в ударе, однако журналисты выяснили, что ракета принадлежала ВСУ. Вероятнее всего, удар был нанесен из-за ошибки украинской системы ПВО. Почему произошел взрыв на рынке и кто может быть к этому причастен — в материале «Газеты.Ru».

По городскому рынку в Константиновке, подконтрольной украинским властям, 6 сентября ударила ракета. В результате произошедшего 15 человек погибли, 36 пострадали, сообщили украинские СМИ со ссылкой на прокуратуру. Изначально говорилось о 16 погибших, но после идентификации тел данные уточнили. Местные жители организовали стихийный мемориал на месте падения ракеты.

Удар признали одним из самых смертоносных на Украине за последние месяцы.

Уже на следующий день на рынок вернулись торговцы, пишет «Страна.ua». По их словам, у них нет другой работы, поэтому они продолжают торговать.

«Константиновку обстреливают каждый день, погибнуть можно где угодно, и неважно, рынок это или жилой дом, а работать нужно, чтобы выжить и прокормить семью», — сказал один из предпринимателей.

Американская газета The New York Times провела расследование, которое показало, что снаряд, вероятнее всего, прилетел с украинской стороны.

По данным журналистов NYT, произошедшее было несчастным случаем. По всей вероятности, украинская ракета ПВО, выпущенная из ракетного комплекса «Бук», сбилась с курса.

Эксперты по противовоздушной обороне считают, что подобные снаряды могут сбиться по целому ряду причин, в том числе из-за неисправности электроники или стабилизатора наведения, который мог быть поврежден или срезан во время запуска.

Эту причину считают наиболее вероятной, поскольку около Константиновки ведутся ожесточенные бои.

Представитель вооруженных сил Украины заявил журналистам NYT, что служба безопасности страны расследует инцидент, но в соответствии с национальным законодательством не может давать комментариев. По словам репортеров, украинские власти сначала не пускали их к обломкам ракеты и месту падения. Однако журналистам все же удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и частично собрать остатки использованного оружия.

Момент удара попал на камеру

Запись с камеры видеонаблюдения показывает, что ракета влетела в Константиновку со стороны подконтрольных Украине территорий. На кадрах видно, что прохожие одновременно поворачивают головы в сторону приближающегося звука, а их глаза попадают в объектив камеры, то есть ракета движется с северо-запада. Более того, на припаркованных автомобилях видно отражение ракеты, что подтверждает теорию.

Эксперт по взрывчатым веществам подтвердил журналистам NYT, что воронка взрыва соответствует ракете, выпущенной с северо-западного направления.

Украинцы запустили две ракеты

По данным авторов статьи, за несколько минут до удара украинские военные запустили две ракеты класса «земля-воздух» в направлении российской линии фронта из города Дружковка, расположенного в 16 км к северо-западу от Константиновки. В это время там находились репортеры NYT. Они услышали звук удаляющейся ракеты (примерно в 14:00), а через несколько минут и второй (примерно в 14:03), причем один из журналистов случайно зафиксировал это в голосовом сообщении.

Местные жители также подтвердили эту информацию. По их словам, звуки были аномально громкими. Они отличались от тех, к которым привыкли местные.

Время запуска этих ракет соответствует временным рамкам для снаряда, который ударил по территории рынка в Константиновке около 14:04.

Очевидцы рассказали журналистам NYT, что они видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в направлении российской линии фронта. Один из них сказал, что ракеты летели в сторону Константиновки. Украинский солдат подтвердил эту информацию.

Один из свидетелей сообщил, что ракеты были запущены с полей на окраине Дружковки — места, которое, по словам жителей, используется украинскими военными, и с которого они ранее видели запуск ракет из систем ПВО.

Журналисты NYT, приехав на указанное место, увидели траншеи, мусорные ямы и широкие колеи, характерные для большой военной машины. Кроме этого, там были выжженные следы — во время запуска зенитной ракеты сжигается окружающий газон. Авторы статьи проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что «ожоги» новые. Следы «ожогов» есть и на рынке. Скорее всего, во взорвавшейся ракете было неизрасходованное топливо, которое взорвалось или сгорело при ударе. Именно это может быть объяснением «ожогов».

Зеленский обвинил Россию

Менее чем через два часа после произошедшего украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что удар был совершен со стороны России.

«Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти», — написал Зеленский.

Украинские власти также заявили, что в произошедшем виновата Россия. По их словам, российские войска применили ракету, выпущенную системой ПВО С-300. Однако боеголовка этой ракеты отличается от той, которая взорвалась в Константиновке.

Расположенные рядом с местом взрыва фасады зданий были продырявлены сотнями квадратных или прямоугольных отверстий. Их размеры соответствуют одному виду оружия: ракете 9М38, которая была выпущена мобильной зенитной установкой «Бук». Известно, что Украина, как и Россия, использует систему «Бук».

Два независимых военных эксперта по обезвреживанию бомб, которые пожелали остаться анонимными, сказали, что осколки и повреждения на месте удара наиболее соответствуют 9М38.