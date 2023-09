«Село находится под огневым контролем». Врио главы Запорожья заявил, что ВС РФ оставили Работино

Вооруженные силы России оставили село Работино в Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным… российская армия отошла на холмы»,

— сообщил Балицкий.

Село расположено в Пологовском районе на дороге, ведущей к Токмаку, который в свою очередь открывает две трассы – на Бердянск и Мелитополь – цели текущего наступления ВСУ.

Как отметил глава региона, села фактически не существует — «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем». По его словам, российские военные заняли господствующие высоты, а украинские войска находятся в низине, — такая позиция ВС РФ устраивает.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российские военные в районе Работина отбили несколько атак украинских войск, «враг понес потери в живой силе и технике и отброшен обратно». По его словам, бои за село продолжаются, продвижения украинских войск в поселке нет.

«Враг находится на северных окраинах поселка и в полуразрушенном здании школы в центре, наши ребята — на юго-западных. Кроме того, наши бойцы заняли все господствующие высоты южнее Работино и уничтожают противника, находящегося в низине. Все попытки украинских боевиков полностью занять поселок пресекаются. Все Работино находится под нашим огневым контролем», — сообщил Рогов.

По его словам, попытки украинских военных выйти в южную часть села приводят к потерям их личного состава и техники.

Минобороны 6 сентября сообщило, что в тактическом положении российских войск нет изменений.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет,» — сказано в ежедневном брифинге Министерства.

5 сентября МО сообщало об отражении двух атак в районе Работино. По данным ведомства, уничтожено было до 170 украинских военнослужащих и порядка 17 единиц бронетехники и ствольной артиллерии. Кроме того, МО сообщило об уничтожении склада боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Орехова (там концентрируется личный состав ВСУ на данном направлении).

Тогда же Рогов сообщал РИА Новости, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино и пытаются превратить его в «серую зону». Он утверждал, что российские военные наносят массированные удары по штурмовым группам ВСУ, что не позволяет им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

«Работино ВСУ еще не взяли! Ситуация в районе тяжелая, идут кровопролитные бои. Северная часть и центр находятся под контролем противника. Точнее, в центре они находятся в единственном условно сохранившемся бетонном здании школы. Сидят они в развалинах… Южная часть находится в «серой» зоне, и на самых окраинах на юго-западе остаются несколько наших опорных пунктах и огневых позиций. Наши ребята находятся на высотах южнее и оттуда под огневым контролем держат практически весь поселок. Было отбито несколько атак, противник понес потери и в живой силе, и в технике, и продвижения у противника в Работине нет», — отметил он в разговоре с НСН.

На Украине о взятии под контроль Работино заявили в конце августа.

«У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки», — сообщила тогда замминистра обороны Анна Маляр.

2 сентября генерал ВСУ, командующий оперативно-стратегической группы «Таврия» Александр Тарнавский в интервью The Guardian заявил, что Украина находится между первой и второй линиями обороны России в Запорожской области (всего линий три). В августе The New York Times писала, что Вашингтон считает необходимым сосредоточить мощности ВСУ именно на этом участке, чтобы пробиться к Мелитополю. Низкие темпы наступления там связывали со слишком длинным фронтом, который растянулся с юга на восток страны, что рассеивало концентрацию личного состава и лишало возможности прорыва российской обороны.