Затянутый конфликт с РФ и цены на яйца. Почему Зеленский сменил министра обороны Украины

Отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова связана с критикой министра со стороны СМИ, а также с затянутостью конфликта с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников из администрации украинского президента. Накануне Владимир Зеленский заявил о решении уволить Резникова. Его должность должен занять депутат Рады Рустем Умеров.

Необходимость смены министра обороны Украины Владимир Зеленский объяснил необходимостью «новых подходов» спустя 18 месяцев боевых действий. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации украинского президента.

«Я считаю, что министерству нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Зеленский, отметив, что Резников провел на своем посту 550 дней боевых действий на Украине.

По словам неназванного чиновника из Офиса Зеленского, изменения произошли из-за необходимости найти более подходящее руководство армией для продолжительного конфликта. Кроме того, отставка министра связана с вниманием СМИ и правоохранительных органов к фактам мошенничества в минобороны. Во вчерашнем заявлении Зеленский отметил, что Резников не причастен к хищениям и ненадлежащем исполнении контрактов.

По данным украинского правительства, контракты на вооружение на сумму $986 млн задерживались на месяцы или не исполнялись вовсе. Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что Минобороны существенно переплачивало за основные продукты питания, в том числе яйца, а также форму для армии. Резников в свою очередь заявлял, что министерство подало иск в суд, чтобы возместить средства, потерянные по контрактам на поставку вооружения. Два высокопоставленных украинских чиновника Минобороны были арестованы после сообщений в СМИ о завышенных ценах на продукты питания.

Дорогие яйца для армии Минобороны Украины 3 сентября подало иск о защите деловой репутации с требованием «опровергнуть недостоверную информацию о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку» против Госаудитслужбы. В иске указывается, что глава аудиторского ведомства Алла Басалаева в конце мая «сообщила недостоверную информацию, имеющую заведомо ложные или искаженные сведения о произошедших событиях». Читать дальше

По информации неназванного чиновника, Резников сам неоднократно просил отставки.

Место Резникова во главе министерства должен занять Рустем Умеров,— председатель Фонда государственного имущества, депутат Верховной рады, а также бизнесмен. Его кандидатуру перед Радой выдвинул сам Зеленский.

В Белом доме в свою очередь сообщили, что американский президент Джо Байден осведомлен об отставке Резникова. Байдена спросили, слышал ли он о решении Зеленского сменить главу Минобороны Украины Резникова. Президент США ответил утвердительно, однако не дал никаких комментариев на этот счет.

Заявление Резникова

4 сентября Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем заявлении он указал, что прошел путь «от категорического отказа поставлять Украине «Стингеры» в ноябре 2021 года <…> до формирования «авиационной коалиции», предоставления современных танков, средств ПРО, дальнобойных ракет, бронетехники, артиллерии, РСЗО и других видов вооружений западного образца».

close 100% Алексей Резников с заявлением об отставке, 4 сентября 2023 года Ukraine's Defence Minister Oleksii Reznikov via Twitter

В своем заявлении Резников также также назвал одним из трех главных приоритетов выстраивание долговременного партнерства с союзниками для обеспечения Украине реальных гарантий безопасности.

«В оборонном ведомстве проведены реформы в сфере закупок, взяты на вооружение автоматизированные системы управления войсками, осуществляется комплекс мер цифровой трансформации, обеспечена синергия между структурами», — подчеркнул он.

Слухи об отставки Резникова ходили последние несколько недель. Сообщалось, что его могут назначить послом Украины в Лондоне. В разговоре с украинским изданием «Бабель» Резников заявил, что он «не в курсе» возможного назначения.

Кто такой Умеров

NYT отмечает: несмотря на то, что выдвинутый Зеленским на пост главы минобороны Рустем Умеров состоит в оппозиционной партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), он взял на себя несколько важнейших ролей в нынешнем правительстве с начала конфликта. По данным газеты, он был главным украинским переговорщиком по зерновой сделке и одним из ключевых переговорщиков по обмену пленными. В статусе депутата выступил соавтором почти 100 законопроектов. В 2020 году вошёл в рабочую группу Совета национальной безопасности и обороны Украины по «разработке стратегии деоккупации Крыма».

Умеров родился в семье крымских татар в Булунгуре Самаркандской области (Узбекская ССР). Его старший брат Старший брат Омер Кырымлы Аслан является одним из спонсоров Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России).

Умеров работал топ-менеджером украинского оператора lifecell, которым владеет крупнейший в Турции оператор сотовой связи Turkcell.