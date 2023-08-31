Диверсанты и дроны-камикадзе. Что произошло в Брянской области

В Брянской области уничтожили диверсионную группу, которая состояла из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки Минобороны (ГУР) и Службы специальных операций (ССО). Двое украинских военных убиты, пятеро задержаны. Кроме того, над Брянском сбито три беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Диверсионную группу, состоящую из сотрудников СБУ, ГУР и ССО, уничтожили в Брянской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Группа была уничтожена 30 августа «в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области». Двое участников ДРГ убиты, пятеро задержаны.

Навлинский район граничит с Трубчевским районом, который, в свою очередь, на юге граничит с Сумской областью Украины.

Диверсанты готовили теракты в Брянской области на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Как отметили в ФСБ, у каждого при себе был «внушительный багаж различных средств поражения»: у них были автоматы производства США, взрывные устройства, гранаты и приборы для бесшумной стрельбы и ночного видения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ФСБ.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что группу удалось выявить благодаря ФСБ и Росгвардии.

Кроме того, Росгвардия сообщила «Ленте.ру» о взятых в плен членах украинской диверсионной группы. Среди пленных — действующие офицеры ГУР. Отмечается, что двое росгвардейцев получили легкие ранения в ходе боя с украинскими диверсантами.

После начала СВО Брянская область начала подвергаться регулярным обстрелам, также ее неоднократно атаковали диверсанты. В регионе — высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Диверсанты пытались атаковать территорию области: 15 и 22 августа. В последний раз, по словам Богомаза, они пытались прорваться через границу в Климовском районе, однако сотрудники погрануправления ФСБ остановили их с помощью артиллерии.

Первое «громкое» проникновение ДРГ в регион случилось утром 2 марта, когда украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Ранение получил мальчик Федор, который вывел из автомобиля двух первоклассниц и спрятался с ними в лесу.

Бдительные граждане

Тем временем над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ-112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области», — сообщил он.

По словам губернатора, силы Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина сбили три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В то же время Минобороны РФ также сообщило об уничтожении беспилотника. По данным ведомства, около 10:00 была пресечена попытка «киевского режима» атаковать объекты в Брянской области. Воздушное средство уничтожено силами российской ПВО.

По данным Telegram-канала Mash, один из атаковавших Брянск украинских дронов-камикадзе упал на гостиницу Управления делами правительства области, которая находится в сотне метром от региональной администрации.

«По нашей информации, властями решено было перекрыть центр Брянска для автомобилей и людей — во избежание жертв», — отмечается в сообщении.