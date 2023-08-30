Что известно о массовой атаке дронов на Россию

Семь российских регионов подверглись атакам беспилотников. В аэропорту Пскова загорелись самолеты Ил-76, в Брянске повреждена крыша здания Следственного комитета. В Кремле заявили, что эксперты выясняют маршруты дронов, а в МИД РФ назвали данные атаки «террористической вылазкой». Ранее Украина анонсировала усиление ударов БПЛА «неустановленной природы» по объектам в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские эксперты выясняют маршруты полета беспилотников, атаковавших российские регионы, чтобы принять меры по недопущению повторных инцидентов.

Он также добавил, что глава государства Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках дронов.

«Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты.

Продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы», – заявил представитель Кремля.

В ночь на 30 августа Министерство обороны России сообщило об атаках БПЛА на Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. По данным ведомства, все дроны были сбиты или перехвачены.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников в районе Севастопольской бухты, а глава Псковской области Михаил Ведерников – об ударе дронов по аэропорту административного центра региона.

Киев официально не комментировал произошедшее и не брал на себя ответственность, однако ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что количество атакующих Россию беспилотников «будет увеличиваться». При этом он подчеркнул, что, по официальной позиции украинских властей, эти БПЛА — «неустановленной природы».

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала атаки «очередной террористической вылазкой» и заявила, что все удары были отражены.

Пожар и взрывы в аэропорту Пскова

Около полуночи 30 августа в сети появилась информация о взрывах и пожаре в районе аэропорта Пскова. Впоследствии губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что силы российского Министерства обороны отражают атаку беспилотников на воздушную гавань. Как пишет Telegram-канал Baza, в атаке участвовали более 10 БПЛА.

По информации регионального отделения МЧС, сведения о возгорании на территории аэропорта были получены в 23.28 мск 29 августа, в результате ударов БПЛА загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Официальная информация о количестве поврежденных воздушных судов отсутствует, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пострадали четыре самолета.

Во время атаки над Псковом и областью было введено ограничение на полеты. По данным Mash, подъезд к аэропорту перекрывали, спецслужбы были переведены на усиленный режим, вводился план «Эдельвейс».

Около 2.30 мск стало известно о локализации пожара на территории воздушной гавани. Глава региона объявил об отмене всех рейсов на 30 августа, Росавиация же несколькими часами позже уточнила, что отменены 6 рейсов авиакомпании «Азимут» и 2 рейса компании «Икар», при этом все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, работают в штатном режиме.

В результате атаки никто не пострадал. Произошедшее прокомментировали в министерстве обороны Эстонии, заявив, что внимательно наблюдают за происходящим в соседних со страной регионах России.

«Осуществленная прошлой ночью атака на аэропорт Пскова была очень близко от Эстонии: по воздуху это фактически 30 километров от эстонской границы»,

— сказал представитель ведомства Ханно Певкур.

Российское Минобороны об ударах по аэропорту Пскова на данный момент не высказывалось.

Повреждение здания СК в Брянске

В 1.53 мск МО РФ сообщило, что три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбиты над Брянской областью. Об этом также заявил губернатор региона Александр Богомаз: по его словам, в результате никто не пострадал.

Впоследствии Богомаз заявил еще о трех атаках дронов на объекты на территории региона. В 7.15 мск он сообщил о БПЛА, сбитом над Советским районом Брянска.

«В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», – написал глава области в Telegram.

Речь идет о здании регионального управления Следственного комитета России. В ведомстве подтвердили падение беспилотника, подчеркнув, что сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств была обеспечена. Никто не пострадал, повреждения фиксируются следователями СК.

В 8.19 мск губернатор сообщил о попытке двух дронов ударить по телебашне, атака была пресечена, на месте происшествия возникло возгорание, которое на данный момент ликвидировано. В 11.31 мск Богомаз рассказал о еще одном сбитом беспилотнике самолетного типа. В результате последних двух атак также нет пострадавших и разрушений.

Ситуация в других регионах

Атакам подверглись еще пять регионов России. Так, по данным Минобороны РФ, над Орловской областью был сбит один БПЛА самолетного типа, при этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил о двух сбитых беспилотниках. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщает МО РФ, около 2.00 мск еще один дрон был уничтожен над Калужской областью. Губернатор Владислав Шапша пояснил, что БПЛА сбили на территории Сухиничского района, никто не пострадал, однако было нарушено остекление дома. При этом глава региона добавил, что один дрон упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе.

«В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», – рассказал он, отметив, что оставшаяся на месте падения беспилотника взрывчатка, была подорвана саперами.

В 12.02 мск Шапша сообщил о еще одном дроне, уничтоженном над Дзержинским районом. Его обломки упали вне населенных пунктов.

В течение ночи Минобороны также дважды отчитывалась о БПЛА, сбитых над Рязанской областью: один был уничтожен около 2.30 мск, второй – около 04.00 мск. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что при атаках никто не пострадал.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о пресечении атаки на Московскую область. Около 3.00 мск над территорией Рузского района был перехвачен беспилотник, он потерпел крушение. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон направлялся к столице и был уничтожен силами ПВО, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Также в ночь на 30 августа силами противоподводно-диверсионного обеспечения была отражена атака беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, на данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

При этом МО РФ заявило, что самолет морской авиации Черноморского флота ночью уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек.