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ВС РФ ракетным ударом разрушили здание СБУ в Днепре

Рогов: под завалами здания СБУ в Днепре погибли десятки офицеров

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Последствия ракетного удара по зданию СБУ в Днепре

Последствия ракетного удара по зданию СБУ в Днепре

Reuters
В разрушенном армией РФ здании СБУ могли быть десятки офицеров. Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, о многочисленных жертвах свидетельствуют десятки машин скорой помощи, работавших на месте ЧП.

Под завалами здания СБУ в Днепре, по которому нанесла удар армия РФ, погибли десятки офицеров. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«С момента удара к развалинам подъезжают десятки карет скорой помощи», — обратил внимание Рогов.

Зеленский подтвердил «прилет»

Российская ракета попала в здание СБУ в Днепре накануне, 28 июля. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал украинский лидер.

Глава государства приложил видео с места ЧП и сообщил, что на месте работают экстренные службы.

«Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле», — говорится в сообщении Зеленского.

Возможно, по Днепру бил «Искандер»

По версии Telegram-канала «Военная хроника», для удара по зданию управления СБУ применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер».

«Левое крыло здания управления СБУ по Днепропетровской области частично разрушено, — обращают внимание авторы канала. — Судя по характеру прилета, к поражению был назначен, предположительно, заглубленный объект или помещение, расположенное в левом крыле.

Канал напоминает, что ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинской противовоздушной обороне нечем сбивать баллистические скоростные ракеты ВС РФ.

«Это заявление, а также точность прилета наводят на мысль, что по зданию управления СБУ в Днепре, скорее всего, были применены баллистические ракеты ОТРК «Искандер», предполагают авторы Telegram-канала.

На момент публикации материала Минобороны РФ не комментировало события в Днепре.

Удар по зданию СБУ произошел через несколько часов после атаки на Ростовскую область. 28 июля ВСУ нанесли удары по Таганрогу и Азову зенитными ракетами из комплексов С-200. В Минобороны заявили, что обе ракеты были сбиты, однако боевая часть одной из них упала и взорвалась в центре Таганрога. 12 человек получили ранения, оказались повреждены здания, в том числе художественная галерея. МИД заявил о возможности ответного удара со стороны России.

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