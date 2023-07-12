«Вагнер» разоружился. Дальнейшая судьба ЧВК пока не ясна

ЧВК «Вагнер» завершает передачу оружия, боеприпасов и военной техники ВС РФ, заявили в Минобороны. Частная военная компания передала 2 тыс. единиц техники, 2,5 тыс. тонн боеприпасов. В том числе Вооруженные силы страны получили танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы и бронетранспортеры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Техника, оружие, боеприпасы

Вооруженные силы России по плану завершают прием вооружения и военной техники от подразделений ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Вооруженными силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», — сказано в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, ЧВК уже передала 2 тыс. единиц техники и вооружения, 20 тыс. единиц стрелкового оружия и 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов. Среди переданного тяжелого вооружения — танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры. Десятки единицы вооружения еще ни разу не применяли в бою.

Мятеж 24 июня

По данным министерства, тяжелую гусеничную технику, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки транспортируют на полевые базы при помощи тягачей на тралах, чтобы не повредить асфальт на проезжих частях. Всю технику перевозят в тыл ВС РФ для технического обслуживания и подготовки к дальнейшему использованию.

Процесс передачи тяжелой военной техники, которая находилась в распоряжении ЧВК «Вагнер», в действующие подразделения ВС РФ начали 27 июня.

За три дня до этого — в ночь на 24 июня — бойцы частной военной компании Евгения Пригожина захватили штаб Южного военного округа, который располагается в Ростове-на-Дону, и начали двигаться в сторону столицы. Захват произошел после того, как Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям его бойцов. В Минобороны назвали обвинения главы ЧВК провокацией. В это же время Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников ударом в спину России и изменой, он также пообещал, что мятежников накажут. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным об остановке движения и развороте колонн ЧВК в обратном направлении, которая на тот момент, по словам самого Пригожина, не дошла до Москвы около 200 км.

Ущерб от действий частной военной компании «Вагнер» во время мятежа в Ростове-на-Дону составил 92,5 млн руб., по оценке главы администрации города Алексея Логвиненко. По его словам, военная техника нанесла повреждения на площади в 12 тыс. кв. м дороги и 210 кв. м тротуара.

Контракт с Минобороны

29 июня — спустя пять дней после мятежа — Путин провел встречу с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле, подтвердил 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О такой встрече сообщила французская газета Liberation со ссылкой на данные западных спецслужб. По словам Пескова, встреча длилась почти три часа, на ней Путин «дал свою оценку событий 24 июня», а командиры, в свою очередь, изложили свою версию произошедшего и выразили готовность продолжать сражаться за родину. Всего на встрече присутствовали 35 командиров подразделения.

Путин предложил бойцам ЧВК «дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения». Еще в день мятежа — после его окончания — официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал бойцам ЧВК сохранение возможности подписания контракта с Минобороны.

В конце июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Пригожин за некоторое время до мятежа не согласился подписывать контракт с Минобороны, из-за чего его уведомили об отстранении ЧВК от участия в специальной военной операции. Глава оборонного ведомства Шойгу в середине июня издал приказ, в соответствии с которым все добровольческие военные формирования должны заключить контракты с Минобороны.

В Белоруссии представителям ЧВК «Вагнер» тоже предложили работу — желающих разместили в лагере в Могилевской области для обучения белорусской армии. По словам Картаполова, до конца судьба этой ЧВК в России пока неясна, но ее подчиненность, численность и структура изменится.