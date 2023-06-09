Русские сопротивляются, украинцы несут потери: что пишут западные СМИ о наступлении ВСУ

Киев начал контрнаступление на Южном направлении, но несет большие потери в технике, признают западные СМИ. При этом иностранные издания отмечают, что украинские власти практически ничего не сообщают о результатах боевых действий на фоне докладов Минобороны РФ об успешном отражении атак. Politico считает, что молчание Киева связано с тревогой Вашингтона, который опасается за репутацию Байдена в случае провала контрнаступления.

В результате начавшегося контрнаступления украинских войск, Киев смог продвинуться на Южном направлении. Однако понес существенные потери, констатирует Bloomberg.

«На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники также были значительными», — пишет агентство со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

Собеседник Bloomberg отметил, что пока непонятно: являются ли операции ВСУ в Запорожской области острием главного удара, или же таким образом украинские военные пытаются выявить слабые места в российской обороне. Чиновник считает, что Киев будет пытаться «разрезать» контролируемую Москвой территорию на юге, чтобы перекрыть линии снабжения Крыма. Это сценарий контраступления изначально назывался как один из наиболее вероятных.

«Контрнаступление вряд ли развернется как единая крупная операция. Вероятно, оно будет состоять из множества мероприятий в разных местах разного масштаба и интенсивности в течение многих недель», — заявил в свою очередь вашингтонский Институт изучения войны.

При этом американские аналитики практически уверены, что в начале наступательных действий потери Киева будут очень большими. Независимые западные эксперты также признают достоверность фото и видео Минобороны РФ, на которых показано уничтожение бронетехники ВСУ, в том числе немецких танков Leopard 2.

В то же время военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска подбили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T стоимостью около €17 млн.

«Поставки новейшего ЗРК IRIS-T Киеву были столь поспешными, что комплекс не перекрасили в необходимый цвет камуфляжа. В итоге Россия обнаружила его в лесу Украины и уничтожила «Ланцетом», — сообщил журналист.

Британская The Telegraph пишет, что Киев закономерно придерживается политики строгого оперативного молчания относительно контрнаступления. Однако высокопоставленные украинские чиновники на условиях анонимности признались, что активная фаза наступательной операции началась. А источники издания из администрации США утверждают, что атаки на Запорожском направлении в течение нескольких последних дней, по всей видимости, и были главным ударом.

Собеседники газеты рассказали, что «русские оказали ожесточенное сопротивление», и ВСУ понесли большие потери во время боев в районе Орехова в Запорожской области.

«Украинские и западные чиновники давно предупреждали, что контрнаступление будет трудным, даже при своевременных поставках современного военного оборудования стандарта НАТО, например, основных боевых танков», — говорится в публикации.

The Telegraph со ссылкой на западных военных экспертов пишет, что целью украинского наступления под Ореховом, по всей видимости, является город Токмак, служащий опорным пунктом обороны ВС РФ в регионе.

В целом западные СМИ крайне сдержанно сообщают какие-то детали контрнаступления ВСУ. Например, The Washington Post со ссылкой на анонимные источники просто отмечает факт, что оно началось, и в нем задействована в том числе западная бронетехника.

Французская Le Figaro обратила внимание, что официальный Киев сохраняет молчание и в своих ежедневных военных бюллетенях практически ничего не сообщает о боевых действиях на Запорожском направлении.

Испанская El Mundo и вовсе перепечатывает сообщения российских военкоров, а британская The Guardian привела только слова украинского президента Владимира Зеленского о тяжелых боях в районе Донецка, ничего не упоминая про столкновения в Запорожской области.

Причины такой сдержанности пытается объяснить американское издание Politico. По их данным, США с большой обеспокоенностью наблюдают за ходом контрнаступления ВСУ, поскольку от его успеха зависит репутация президента Джо Байдена.

«Если [Киев] добьется успеха, то западная военная и экономическая помощь потечет рекой. Если споткнется или не оправдает ожиданий, эта поддержка, скорее всего, иссякнет. Что в свою очередь усилит призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта и сорвет одно из наиболее знаковых достижений Белого дома на международной арене», — говорится в публикации.

Как отмечают анонимные источники Politico из администрации американского президента, под угрозой не только глобальная репутация Байдена и его дальнейшая карьера, но и более краткосрочные задачи. В частности, существует риск, что в случае провала контрнаступления ВСУ, на предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе у Вашингтона не будет прлитических очков, чтобы продвигать свои планы.