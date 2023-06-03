Зеленский объяснил, почему Украина не может сбивать 100% ракет

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в ставке Верховного главнокомандующего заявил, что у украинских военных стоит задача поражать 100% российских ракет, однако сейчас этого достичь невозможно — не хватает американских комплексов Patriot, за которыми «выстроилась очередь». По его словам, у страны уже есть необходимая инфраструктура для производства своих зенитных ракет — где и в каком количестве они будут производиться, политик не уточнил.

Украина не может получить необходимое количество зенитных ракетных комплексов Patriot производства США, потому что оказалась в очереди на поставку, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с главой Эстонии Аларом Карисом.

«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70–75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит»,

— заявил Зеленский.

Также он сообщил, что коалиция для передачи Украине Patriot находится на начальном этапе формирования. Инициативу о ее создании Зеленский продвигал накануне на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. По его словам, этот вопрос обсуждался с ФРГ, Данией, Нидерландами и лидерами Евросоюза. Кроме того, отметил он, к коалиции хотят присоединиться некоторые страны, у которых нет Patriot, однако они намерены «искать их».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности — политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние», — добавил Зеленский.

Свое производство

Кроме того, Зеленский сообщил, что на совещании в ставке Верховного главнокомандующего обсуждался вопрос о собственном производстве зенитных ракет.

«Обговорили на ставке все детали, касающиеся нашей ПВО и ее развития, поставок и производства на Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе», — рассказал он в видеообращении.

Он не уточнил объем производства, а также где и когда его планируется запускать. Во времена Советского Союза в УССР были мощности по производству ракетной техники. Так, на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске (Днепр) производились боевые баллистические ракеты Р-12 и Р-14, способные нести ядерный заряд.

Сколько Patriot у Украины

О решении поставить Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита Зеленского в Вашингтон. Киев назвал это решение США «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами.

К нынешнему моменту Украина обладает двумя батареями Patriot от США и Германии. От США ожидается третья система. Еще две пусковые установки Киеву обещали Нидерланды.

Одна батарея ЗРК «Патриот» типа РАС-2 и РАС-3 состоит из радиолокационой станции AN/MPQ-65, как правило, пяти – восьми пусковых установок, пункта управления AN/MSQ-104, комплекса связи, источника энергоснабжения EPP-III и ракет. Персонал — от 70 до 90 человек.

Patriot против «Кинжала»

19 мая ЗРК Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал», сообщал портал Military Watch Magazine.

«32 ракеты Patriot, которые нацелились на ракеты «Кинжал», потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в $96 млн», — говорится в статье.

В свою очередь Минобороны России 17 мая объявило об уничтожении пяти пусковых установок (ПУ) Patriot.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая текущего года в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорилось в сообщении МО.

17 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Patriot получил минимальные повреждения и его будет возможно отремонтировать на территории Украины.

30 мая об уничтожении одной ПУ сообщал глава МО РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Кинжал» модификации Х-55

9 мая в Пентагоне заявили, что украинские военные сбили «Кинжал» с помощью Patriot. После этого корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter кадры с продемонстрированными Киевом «обломками российских ракет», как утверждается, сбитых украинскими системами ПВО. На видео присутствовал мэр Киева Виталий Кличко. На вопрос журналиста, в первый ли раз ВСУ сбивают «Кинжал», чиновник ответил утвердительно.

Позже высокопоставленный источник в Минобороны России заявил ТАСС, что перехватить «Кинжал» Patriot не могут. По его словам, это «попытка выдать желаемое за действительное». Он отметил, что скорость «Кинжала» превышает предельные боевые режимы западных ЗРК, в том числе Patriot.

«Кроме того, осуществляемый «Кинжалом» на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», – добавил он.