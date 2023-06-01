Врио главы ДНР Пушилин заявил о попытках украинских военных отбить Артемовск

Украинские войска пытаются отбить Бахмут (Артемовск), атакуя с флангов, но российские войска не дают им этого сделать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский признал, что украинские военные приостановили продвижение на артемовском направлении. Что происходит в этом районе — в материале «Газеты.Ru».

Попытки Вооруженных сил Украины атаковать Бахмут (Артемовск) по флангам терпят крах благодаря действиям российских войск — об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.

«Попытки есть работы по флангам. <…> На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями», — заявил Пушилин.

Он назвал действия ВСУ «закономерными», поскольку после потери какого-либо населенного пункта украинская армия пытается вернуть утраченные позиции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в свою очередь также заявил, что украинское командование приостановило продвижение на направлении Бахмута.

По его словам, задачей ВСУ стало восстановление боеспособности потрепанных боями частей.

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — сказал Сырский.

Украинский генерал также заявил, что командование пытается «сорвать вражеские намерения».

31 мая советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление. По его словам, активизировались артиллерия и диверсионные группы. Он добавил, что украинские войска не пытаются отбить Бахмут, но продолжают обстрелы западных окраин города.

В тот же день заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ обязательно попытаются отбить Артемовск (Бахмут), но занявшие его ВС РФ не позволят им это сделать. По его мнению, у ВСУ ничего не получится, потому что российские «силы и средства полностью выбили противника с позиций, которые были приготовлены ранее».

«В данный момент противник несет большие потери, пытаясь выбить наши силы и средства с занятых позиций. Я так думаю, что противник с каждым днем больше и больше будет нести потери, пытаясь отбить сам Артемовск. Если у него мозги есть, он от этой идеи откажется», — сказал Алаудинов.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что город Артемовск находится полностью под контролем российских сил.

В ведомстве уточнили, что город удалось взять под контроль благодаря штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» и поддержке артиллерии и авиации Южного военного округа.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут больше не находится под контролем ВСУ. Однако, по его словам, украинские военные по-прежнему находятся в городе.