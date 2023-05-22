В Белгородскую область зашла украинская ДРГ. Два человека ранены

Украинская ДРГ зашла в Грайворонский городской округ Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Центр Грайворона находится в 7 км от границы России и Украины. Сегодня ВСУ также обстреляли Волоконовский район Белгородчины. По словам Гладкова, фейком являются сообщения о массовой эвакуации жителей приграничного Шебекино из-за обстрелов. При этом в Грайворонском округе два человека уже ранены.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — заявил он.

По словам Гладкова, Грайворон находится под украинским обстрелом с 9:00 мск. Это самый западный город Белгородской области, центр его находится в 7 км от границы с Украиной.

Ранее Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ с 9:00 мск. На территории округа находится пограничный пункт пропуска. По словам губернатора, после украинского обстрела села Глотово Грайворонского округа госпитализировали двух человек.

В районную больницу доставили мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями. Мужчина — в состоянии средней степени тяжести, женщина — в реанимации в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую помощь, уточнил Гладков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ ведут массированный обстрел сел Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино.

Канал сообщал, что погиб один мирный житель. Между тем Гладков подчеркнул, что никто не погиб и не пострадал.

Кроме того, 22 мая ВСУ обстреляли Волоконовский район, повредив линию электропередач. Из местных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор.

Обесточены оказались село Тишанка и хутор Шаховка. Ремонтные работы уже должны начаться – Гладков заявлял несколько часов назад, что электрики выехали на место происшествия.

Ранее Вячеслав Гладков также сообщил, что заявления об эвакуации жителей Шебекинского городского округа – фейк. По словам губернатора, известия об эвакуации распространяются якобы от администрации Шебекинского городского округа, но это неправда. Чиновник назвал происходящее «массированной информационной атакой на Белгородскую область».

«Идет массированное распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского городского округа от администрации ... Это вранье. Этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение, мы сразу всю необходимую информацию предоставим», — пояснил Гладков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал целью украинских диверсантов в Белгородской области отвлечение внимания от Бахмутского направления и уменьшение политического эффекта от потери Артемовска, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — сказал Песков.

Он также сообщил, что о событиях в Белгородской области доложили президенту России Владимиру Путину.

22 мая в Белгородской области также работает система ПВО, сбившая украинскую ракету. Она частично упала в огороде частного жилого дома в селе Антоновка.

21 мая Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли два приграничных населенных пункта – Тишанку и Новую Таволжанку. Из людей никто не пострадал, повреждения получили несколько домов.

Дрон ВСУ сбросил бомбу на здание администрации села Головчино, добавил губернатор. У дома загорелась крыша, в результате пострадавших также нет. Всего за минувшие сутки украинские военные обстреляли Белгородскую область более 100 раз, сообщал Гладков.

Министерство обороны РФ сообщило 22 мая, что российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области. Боестолкновения произошли в районах сел Тимковка, Ивановка и Кисловка.

18 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что на территорию Белгородской области пытались прорваться 20 диверсантов, российские пограничники отразили их атаку.

Прорыв диверсантов был остановлен массированным встречным огнем со стороны Пограничной службы ФСБ. В результате ДРГ ВСУ была вынуждена отойти от российской границы.