F-16 против С-400. Зачем ветеран ВВС США пытается «успокоить» Россию перед объявленным Киевом контрнаступлением

General Dynamics F-16 Fighting Falcon не смогут преодолеть российские системы ПВО, поэтому истребители не пригодны для использования на Украине. Подобным образом высказался ветеран ВВС США экс-пилот F-16 Джон Венейбл. Его слова приводит издание Business Insider. Почему такие заявления не верны и чем они опасны для российского общества — в материале «Газеты.Ru».

Американский многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16, не обладая малой радиолокационной заметностью, в противовоздушном бою станет легкой добычей для современных зенитных ракетных систем типа ЗРС С-400 «Триумф». Так считает Джон Венейбл.

Экс-пилот ВВС США отметил, что не хотел бы прямо сейчас совершать полеты над Украиной, понимая, что у подобных боевых вылетов «нет шансов на успех». По этим причинам Джон Венейбл сделал вывод, что передача Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода наступательной операции, о которой объявил Киев.

«Истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя», — подвел окончательный итог ветеран ВВС США.

После сказанного американским экс-пилотом складывается впечатление, что, во-первых, военный кругозор Джона Венейбла находится в пределах слов «ручка, газ, получка», а во-вторых, этот летчик мало в чем разбирается и вольно или невольно выдает российской общественности гомерические дозы информационного успокоительного.

Для начала напомним, что собой представляет многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16. Как ранее писала «Газета.Ru», Lockheed Martin F-16 на сегодня — один из самых успешных и продаваемых на мировом авиационном рынке истребитель. Его можно назвать своеобразным стандартом для легкого истребителя. Что касается конфигурации F-16 Block 70/72, то она включает в себя многочисленные усовершенствования, которые делают этот самолет еще более грозным противником.

По мнению специалистов, модификация блок 70/72 обеспечивает расширенные боевые возможности по сравнению с предыдущими вариантами этой машины. Своего рода изюминкой F-16 Block 70/72 является бортовая РЛС с активной фазированной решеткой (AESA), современная коммерческая подсистема бортового радиоэлектронного оборудования (COTS), широкоформатный дисплей высокого разрешения. Эксплуатационные возможности расширены с помощью системы передачи данных Link-16 Theatre Data Link, улучшенного прицела Sniper, усовершенствованного оружия, точной GPS-навигации и автоматической системы предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS).

Сегодня в авиационном сегменте рынка оружия доминирующими предложениями являются модели F-16 Block 70/72, F-18E/F, F-15SA/QA, Rafale, Typhoon, Gripen E/F, F-35.

Что касается утверждения Джона Венейбла «передача Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода наступательной операции», то ни малейшего отношения к реальности эти слова не имеют. Еще как повлияет, и еще как увеличит.

Дело тут даже не в истребителях, а в их количестве. К примеру, пять переданных ВСУ истребителей, безусловно, ни на что не повлияют и ничего не увеличат. А вот если Воздушные силы Украины получат более 100 машин, то это может привести к самым существенным последствиям для ВС РФ на поле боя.

Теперь о следующих словах экс-пилота ВВС США: «не обладая малой радиолокационной заметностью, в противовоздушном бою F-16 станет легкой добычей для современных зенитных ракетных систем типа ЗРС С-400 «Триумф».

Отчасти с этим утверждением можно согласится. Действительно, если в оспариваемое воздушное пространство отправить всего несколько истребителей, то при входе в зоны поражения ЗРС С-300, С-400 и ЗРК «Бук-М3» боевые машины действительно могут быть сравнительно легко поражены огнем зенитных ракетных дивизионов (батарей).

Но ведь так давно никто не воюет. Предположим, Запад передал Украине истребители четвертого поколения. Причем это может произойти даже с началом наступательной операции ВСУ, о которой так много говорится в последнее время. Опять-таки – передавать будут не только сами боевые машины, но и обязательно поддержат их действия рядом других самолетов.

Для выполнения боевых задач части и соединения тактической авиации обычно создают несколько эшелонов и групп. В их состав, как правило, входят ударный эшелон и эшелон огневого подавления ПВО, группа постановщиков активных помех, отвлекающая (демонстративная) группа, группа прикрытия от истребительной авиации, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, самолеты боевого управления и целеуказания. В больших объемах будут применяться противорадиолокационные ракеты, ложные цели, беспилотные летательные аппараты. С земли действия авиации будут обязательно поддерживаться подразделениями и частями радиоэлектронной борьбы, огнем оперативно-тактических ракетных комплексов.

Нет никаких сомнений, что каждый авиационно-ракетный удар будет всесторонне готовиться. В этих целях будет активно вестись разведка объектов удара, изучаться прилегающая местность, скрытые подходы к объектам и особенно тщательно вскрываться система противовоздушной обороны. Пилоты будут предварительно осваивать маршруты полета и способы действий по целям, вплоть до использования макетов местности.

Тактика авиации наверняка будет отличаться большой гибкостью и отсутствием даже намеков на шаблон (американцы в этом, надо признать, большие мастера). Даже в тех случаях, когда успех будет достигаться ценой хотя бы незначительных потерь, немедленно способы и приемы боевого применения ВВС претерпят необходимые изменения.

Так что борьба с воздушным противником для средств противовоздушной обороны ВС РФ легким занятием отнюдь не будет. А экс-пилот F-16 ВВС США Джон Венейбл фактически утверждает – да ерунда все это, посбиваете как мух, одной левой, абсолютно не напрягаясь. Это, по всей видимости, означает только одно. Либо американскому летчику надо основательно обновить свои собственные знания по тактике авиации, либо его высказывания — часть дезинформационных действий со стороны коллективного Запада, информационное успокоительное для российского общества.