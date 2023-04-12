«Можем это сделать»: премьер Украины назвал новые сроки контрнаступления

Премьер-министр Украины назвал новые сроки возможных активных наступательных действий Украины. По его словам, они запланированы на лето. Но политик подчеркнул, что ВСУ должны быть готовы больше, чем на 100%. В связи с этим он в очередной раз призвал союзников увеличить поставки военной техники. Эта и другие версии о сроках контрнаступления Украины – в материале «Газеты.Ru».

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление вооруженных сил его страны может начаться летом. Об этом он заявил в интервью The Hill.

«Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника», – подчеркнул политик.

Шмыгаль отметил, что Украина не чувствует давления со стороны партнеров, так как они понимают, что для начала контрнаступления «нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому».

Он уточнил, что украинским военным нужно «больше артиллерии, боеприпасов, больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки, и нам понадобятся истребители».

The Hill пишет, что Шмыгаль прибыл в Вашингтон в том числе для участия в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка. На нем он намерен добиться большей экономической поддержки для Украины.

Незадолго до этого он посетил Канаду, где встретился с канадским коллегой Джастином Трюдо. На встречу Шмыгаль прилетел на самолете, на корпусе которого были эмодзи истребителя, флага Украины и сложенные в мольбе руки.

close 100% Denys_Shmyhal/Twitter

По результатам встречи Шмыгаля и Трюдо было принято решение, что Оттава направит Киеву новый пакет военной помощи. В него, как пишет ТАСС, войдут автоматы, пулеметы и патроны. Помимо этого, украинский премьер попросил Канаду продлить миссию по обучению украинских военных по стандартам НАТО.

Версии контрнаступления

11 апреля в интервью немецкому телеканалу ARD секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не скажется на военной стратегии Киева.

В частности, он имел в виду планы возможного контрнаступления. Данилов подчеркнул, что решение о его начале будет принято «в самый последний момент».

«Если кто-то считает, что у нас есть только один вариант [плана действий], то это не имеет ничего общего с реальностью. Даже три варианта — это мало. <...> Что касается другой части информации, если она действительно является секретной, то власти США и Соединенного Королевства точно узнают, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас», – считает он.

Данилов обратил внимание, что часть информации о планах Киева, которая утекла в сеть с остальными документами оборонного ведомства США, есть в сети и не представляет тайны.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели.

«США вместе со многими другими странами обязались поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

О том, что США ждет «весеннее контрнаступление» ВСУ в ближайшие недели, 3 апреля заявила и постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. Она сказала об этом в преддверии заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

«Коммерсантъ» отмечает, что западные страны в ожидании действий украинской армии нарастили поставки оружия Киеву. ФРГ и Великобритания отправили на Украину обещанные танки, а Франция удвоила поставки 155-мм снарядов.

29 марта министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR рассказал, что контрнаступление планируется проводить по нескольким направлениям.

«Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле – мае мы наступление увидим», – утверждает он.

В Совете Федерации активные наступательные действия со стороны Украины ожидают с мая по октябрь. Такое мнение 7 апреля высказал глава комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он считает, что именно в этот период западная техника «может быть хоть как-то эффективна». Пока Украина выжидает, так как вооружение, поставляемое ВСУ партнерами, не приспособлено к бою в некомфортных для себя условиях при распутице.

По его словам, Россия готова к любым вызовам со стороны противника.

«Нас не запугать и не принудить к невыгодному для России миру на условиях Украины. Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан», – приводят слова сенатора «Известия».

В этот же день в Кремле заявили, что военные России тщательно следят за поступающей информацией о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации на Украине.

Тем временем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Киев подготовил от 200 до 400 тыс. личного состава и «недооценивать это нельзя».